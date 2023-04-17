Мужчина утонул в Борском районе Происшествия

Мужчина утонул в Борском районе. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МЧС.

Согласно информации, ЧП на воде произошло утром 24 апреля в поселке Березовский.

Очевидцы рассказали, что на озере утонул мужчина 1957 г.р., выпав из лодки.

В тот же день в 18.20 спасатели обнаружили тело погибшего и передали его сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что тело человека обнаружили в Оке в Ленинском районе Нижнего Новгорода.