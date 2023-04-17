Мужчина утонул в Борском районе. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МЧС.
Согласно информации, ЧП на воде произошло утром 24 апреля в поселке Березовский.
Очевидцы рассказали, что на озере утонул мужчина 1957 г.р., выпав из лодки.
В тот же день в 18.20 спасатели обнаружили тело погибшего и передали его сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось, что тело человека обнаружили в Оке в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
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