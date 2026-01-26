10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Происшествия

Водителю стало плохо: "Ниссан" устроил ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде

26 января 2026
Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

ДТП с маршруткой произошло на проспекте Кораблестроителей, 26 А в Нижнем Новгороде вечером 26 января. 

По данным регионального управления МВД, 34-летний водитель "Ниссана" при выезде со второстепенной дороги не предоставил имущество рейсовому "ПАЗу". В результате транспортные средства столкнулись. При этом в автобусе не было пассажиров. 

Пострадал водитель иномарки. Предварительно, ему стало плохо за рулем. 

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП. 

Ранее сообщалось о пешеходе, которого насмерть сбила иномарка на трассе под Богородском. 

