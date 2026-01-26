Водителю стало плохо: "Ниссан" устроил ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

ДТП с маршруткой произошло на проспекте Кораблестроителей, 26 А в Нижнем Новгороде вечером 26 января.

По данным регионального управления МВД, 34-летний водитель "Ниссана" при выезде со второстепенной дороги не предоставил имущество рейсовому "ПАЗу". В результате транспортные средства столкнулись. При этом в автобусе не было пассажиров.

Пострадал водитель иномарки. Предварительно, ему стало плохо за рулем.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.

