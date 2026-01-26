Нижегородец взыскал с техникума более 2 млн рублей за ущерб автомобилю Происшествия

Суд обязал ГБПОУ "Сормовский механический техникум им. П.А. Семенова" выплатить более 2 млн рублей владельцу автомобиля, который пострадал от падения элементов кровли. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно материалам дела, летом 2024 года на припаркованный автомобиль (Subaru Outback) упали фрагменты крыши здания техникума. Экспертиза оценила ущерб в 2 073 211 рублей.

Представитель техникума пытался оспорить иск, ссылаясь на ураганный ветер как на непреодолимую силу, но суд установил, что основной причиной стал плохое техническое состояние кровли.

Судья отметил, что образовательное учреждение не приняло все необходимые меры для предотвращения вреда. Владелец автомобиля припарковался по правилам и не мог предвидеть обрушение.

Исковые требования были удовлетворены частично. Помимо возмещения ущерба, с техникума взыскали судебные расходы и госпошлину на общую сумму 33,5 тысячи рублей.

Решение суда вступило в силу, в апелляционном порядке не обжаловалось.

