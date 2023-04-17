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Политика

Ольга Щетинина: "Штаб общественной поддержки объединил сразу несколько площадок в Нижнем Новгороде"

26 апреля 2023 16:48  [42] Политика
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

26 апреля в Нижнем Новгороде член Президиума Генерального совета партии, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии Роман Любарский и депутат Госдумы РФ, Заслуженный артист России Денис Майданов оценили работу площадки Дома народного единства, которая вошла в состав обновленного Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".

По словам руководителя Штаба Ольги Щетининой, Штаб общественной поддержки объединил сразу несколько площадок в Нижнем Новгороде. 

"Это не только сам Штаб, но и молодежный центр "Высота", Дом народного единства, Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО), с которыми уже заключены соответствующие соглашения о сотрудничестве", - пояснила она.

Во время посещения Роман Любарский и Денис Майданов встретились с активистами регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России", которые отправлялись на территорию Донецкой Народной Республики с волонтерской и гуманитарной миссией.

"У каждого своя миссия: часть ребят поедет в ПВРы в Харцызск и Зугрэс – будут оказывать помощь беженцам из Артемовска и Соледара. Еще двое ребят – в военный госпиталь помогать в уходе за ранеными и передадут туда лангеты, которые сделали наши активисты. Девушки организуют досуг детишкам в детском доме. Кроме того, они везут гуманитарную помощь: одежду, вещи первой необходимости", - рассказал руководитель нижегородской "Молодой Гвардии" Роман Зыков.

"Мы со многими ребятами едем туда не в первый раз и рады, что можем помочь нашей стране и внести свой вклад в общую Победу!", - отметил один из участников гуманитарной миссии Илья Петров.

После Роман Любарский и Денис Майданов встретились с победителями весеннего этапа Всероссийского проекта "Университетские смены", реализованного Российским движением детей и молодежи "Движение Первых". По словам участников мероприятия, в рамках их стратсессии был разработан план работы по организации и проведению тематического дня "Движения Первых" в лагерях с дневным пребыванием, в лагерях и центрах круглогодичного действия в летний период этого года.

Как сообщалось ранее, сегодня в Нижнем Новгороде открылось обновленное общественное пространство – Штаб общественной поддержки, созданный "Единой Россией". Как отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин, такой формат работы с общественностью очень хорошо зарекомендовал себя в 2021 году. 

"Тогда мы смогли объединить десятки некоммерческих организаций, экспертное сообщество, активистов различных движений и многих других людей под эгидой Штаба. Уверен, что и сейчас Штаб общественной поддержки продолжит объединять неравнодушных людей со всей области из самых разных организаций, в том числе тех, кто сегодня оказывает помощь нашим бойцам и их семьям, новым территориям", - заявил он.

Справка
Штаб общественной поддержки "Единой России" расположен в Нижнем Новгороде по адресу: ул. Большая Покровская, д.61 и будет работать ежедневно с 10 до 19 часов, без выходных. Наряду с партийными проектами на его базе будут проходить круглые столы, мастер-классы, вебинары, открытые встречи с известными спикерами и специалистами из разных областей. Также на базе Штаба организована работа региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, куда можно обратиться за помощью по любому вопросу.

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Теги:
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