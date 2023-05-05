Евгений Люлин: "В наши дни перед отраслями связи стоят новые задачи"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем радио.
"Уважаемые друзья! Поздравляю с Днем радио ветеранов и работников предприятий телерадиовещания, мобильной и фиксированной связи, радиоэлектронной промышленности, сферы IT, сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций!
Открытие русским учёным и инженером А.С. Поповым способа беспроводной передачи сигналов положило начало новой телекоммуникационной эре в истории человечества. Сегодня уже невозможно представить жизнь без телевидения, радио, интернета.
В наши дни перед отраслями связи стоят новые задачи. Инновационное импортозамещающее развитие отечественной телекоммуникационной отрасли, укрепление позиций России в глобальном информационном пространстве способствуют модернизации экономики страны.
Всем, кто развивает индустрию информации, желаю здоровья, счастья, радости, процветания, благополучия, успехов в вашем деле!", - сказал Евгений Люлин.
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