Евгений Люлин: "В наши дни перед отраслями связи стоят новые задачи" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем радио.

"Уважаемые друзья! Поздравляю с Днем радио ветеранов и работников предприятий телерадиовещания, мобильной и фиксированной связи, радиоэлектронной промышленности, сферы IT, сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций!

Открытие русским учёным и инженером А.С. Поповым способа беспроводной передачи сигналов положило начало новой телекоммуникационной эре в истории человечества. Сегодня уже невозможно представить жизнь без телевидения, радио, интернета.

В наши дни перед отраслями связи стоят новые задачи. Инновационное импортозамещающее развитие отечественной телекоммуникационной отрасли, укрепление позиций России в глобальном информационном пространстве способствуют модернизации экономики страны.

Всем, кто развивает индустрию информации, желаю здоровья, счастья, радости, процветания, благополучия, успехов в вашем деле!", - сказал Евгений Люлин.