Евгений Люлин: "Нижегородская область по праву гордится своими музеями" Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Международным Днем музеев.

"Уважаемые сотрудники музеев, ветераны музейной отрасли, а также ценители наших культурных и исторических сокровищ! Поздравляю вас с Международным днем музеев!

Нижегородская область по праву гордится своими музеями, где заботливо сохраняются уникальные экспонаты, произведения искусства мирового значения, память о жизни наших прославленных земляков.

Забота обо всём этом богатстве лежит на плечах сотрудников музеев, от профессионализма и ответственности которых зависит состояние фондов и доступность их для посетителей. Позвольте мне выразить искреннюю признательность и благодарность специалистам за их труд!

Именно вы создаете оригинальные экспозиции, организуете и проводите мероприятия, используя цифровые технологии, квесты, привлекаете в музеи молодежь и многочисленных туристов. От всей души желаю вам новых профессиональных успехов, а также здоровья и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.