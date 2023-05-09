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Евгений Люлин: "Нижегородская область по праву гордится своими музеями"

18 мая 2023 09:24  [84] Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Международным Днем музеев.

"Уважаемые сотрудники музеев, ветераны музейной отрасли, а также ценители наших культурных и исторических сокровищ! Поздравляю вас с Международным днем музеев!

Нижегородская область по праву гордится своими музеями, где заботливо сохраняются уникальные экспонаты, произведения искусства мирового значения, память о жизни наших прославленных земляков.

Забота обо всём этом богатстве лежит на плечах сотрудников музеев, от профессионализма и ответственности которых зависит состояние фондов и доступность их для посетителей. Позвольте мне выразить искреннюю признательность и благодарность специалистам за их труд!

Именно вы создаете оригинальные экспозиции, организуете и проводите мероприятия, используя цифровые технологии, квесты, привлекаете в музеи молодежь и многочисленных туристов. От всей души желаю вам новых профессиональных успехов, а также здоровья и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Музеи
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