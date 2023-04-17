Более 170 музыкальных инструментов закуплено в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Культура" в 2022 году Общество

Более 170 музыкальных инструментов закуплено в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Культура" в 2022 году. В рамках национального проекта ведется материально-техническое обновление в нижегородских учреждениях культуры. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

«После юбилейного года мы постарались удержать высокий уровень организации культурно-массовых мероприятий и обеспечить жителей города интересными программами к различным праздникам и датам. Муниципальными учреждениями культуры было проведено свыше 20 тысяч мероприятий различной направленности. Было организовано более 20 крупных городских мероприятий, приуроченных к разным событиям с общим охватом участников более 1,5 млн. человек. Это и всероссийская акция «Ночь музеев», и полюбившийся уже многим нижегородцам гастрономический фестиваль «Да, шеф!». День города, который в прошлом году мы отмечали вместе с 90-летним юбилеем Автозаводского района. И, конечно же, ставший уже традиционным новогодний фестиваль «Горьковская ёлка», охвативший множество городских локаций», - сообщил Юрий Шалабаев.

Глава города отметил, что в муниципальных школах искусств, художественных и музыкальных школах обучается около 14 тысяч юных нижегородцев, из них более 3,5 тысяч в прошлом году завоевали звания лауреатов различных конкурсов и фестивалей. «Для поощрения и оказания поддержки талантливым детям количество стипендий было увеличено вдвое, в 2022 году ее получили 20 ребят, обучающихся в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования. Почти в 3 раза выросло количество стипендий участникам фестиваля «Новые имена». В прошлом году одаренным юным нижегородцам было вручено 28 стипендий и специальная премия», - рассказал Юрий Шалабаев.

По словам мэра, нижегородские учреждения культуры активно принимают участие в различных проектах, получая при этом высокую оценку своей деятельности. поддержку Президентского фонда культурных инициатив получили 4 учреждения культуры на общую сумму около 5 млн. рублей.

В своем отчете мэр также отметил, что в рамках национального проекта «Культура» появилась первая детская модельная библиотека на базе Центральной районной детской библиотеки имени А.М.Горького. Создано кардинально новое пространство, оснащенное современным оборудованием. «Особое внимание было уделено доступности обновлённой библиотеки для маломобильных граждан. Беспороговые пространства и широкие дверные проёмы позволяют комфортно перемещаться на коляске или с использованием иных вспомогательных средств. Невысокие стеллажи обеспечивают комфорт в выборе книг и журналов. Это третья модельная библиотека в Нижнем Новгороде и первая детская», - добавил глава города.

Как сообщил Юрий Шалабаев, в 2022 году в рамках реализации нацпроекта для 9 муниципальных образовательных учреждений культуры закуплено новое оборудование, более 170 единиц музыкальных инструментов и учебных материалов на сумму 47 млн рублей.