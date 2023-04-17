ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 апреля 2023 12:09  [132] Почти 200 млн рублей направят на благоустройство в районах Нижегородской области по программе КРСТ в 2023 году
27 апреля 2023 11:55  [120] Полутеневое затмение Луны смогут увидеть нижегородцы 5 мая
27 апреля 2023 11:42  [164] Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий встретился с бойцами СВО в ЛНР
27 апреля 2023 11:20  [116] "Карты Победы" вручили ветеранам в Арзамасе
27 апреля 2023 10:45  [124] Глеб Никитин поручил ГЖИ и Минэкологии региона разобраться с вывозом мусора в Воскресенском районе
27 апреля 2023 10:12  [153] Управделами нижегородского правительства проверил восстановление мемориала в поселке Тонкино
27 апреля 2023 09:29  [167] Образовательный проект "НЕЙМАРК.OpenSourсe.Интенсив" стартовал в Нижегородской области
27 апреля 2023 09:16  [172] Нижегородский "Водоканал" объявил о запуске фонтана на площади Минина и Пожарского 28 апреля
27 апреля 2023 09:02  [190] Реку Борзовку в Нижнем Новгороде начали очищать от мусора
26 апреля 2023 19:55  [369] Бесплатный скрининг молочной железы организуют в НОКОД 13 и 14 мая
Общество

Более 170 музыкальных инструментов закуплено в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Культура" в 2022 году

26 апреля 2023 12:29  [52] Общество

Более 170 музыкальных инструментов закуплено в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Культура" в 2022 году. В рамках национального проекта ведется материально-техническое обновление в нижегородских учреждениях культуры. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

«После юбилейного года мы постарались удержать высокий уровень организации культурно-массовых мероприятий и обеспечить жителей города интересными программами к различным праздникам и датам. Муниципальными учреждениями культуры было проведено свыше 20 тысяч мероприятий различной направленности. Было организовано более 20 крупных городских мероприятий, приуроченных к разным событиям с общим охватом участников более 1,5 млн. человек. Это и всероссийская акция «Ночь музеев», и полюбившийся уже многим нижегородцам гастрономический фестиваль «Да, шеф!». День города, который в прошлом году мы отмечали вместе с 90-летним юбилеем Автозаводского района. И, конечно же, ставший уже традиционным новогодний фестиваль «Горьковская ёлка», охвативший множество городских локаций», - сообщил Юрий Шалабаев.

Глава города отметил, что в муниципальных школах искусств, художественных и музыкальных школах обучается около 14 тысяч юных нижегородцев, из них более 3,5 тысяч в прошлом году завоевали звания лауреатов различных конкурсов и фестивалей. «Для поощрения и оказания поддержки талантливым детям количество стипендий было увеличено вдвое, в 2022 году ее получили 20 ребят, обучающихся в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования. Почти в 3 раза выросло количество стипендий участникам фестиваля «Новые имена». В прошлом году одаренным юным нижегородцам было вручено 28 стипендий и специальная премия», - рассказал Юрий Шалабаев.

По словам мэра, нижегородские учреждения культуры активно принимают участие в различных проектах, получая при этом высокую оценку своей деятельности. поддержку Президентского фонда культурных инициатив получили 4 учреждения культуры на общую сумму около 5 млн. рублей.

В своем отчете мэр также отметил, что в рамках национального проекта «Культура» появилась первая детская модельная библиотека на базе Центральной районной детской библиотеки имени А.М.Горького. Создано кардинально новое пространство, оснащенное современным оборудованием. «Особое внимание было уделено доступности обновлённой библиотеки для маломобильных граждан. Беспороговые пространства и широкие дверные проёмы позволяют комфортно перемещаться на коляске или с использованием иных вспомогательных средств. Невысокие стеллажи обеспечивают комфорт в выборе книг и журналов. Это третья модельная библиотека в Нижнем Новгороде и первая детская», - добавил глава города.

Как сообщил Юрий Шалабаев, в 2022 году в рамках реализации нацпроекта для 9 муниципальных образовательных учреждений культуры закуплено новое оборудование, более 170 единиц музыкальных инструментов и учебных материалов на сумму 47 млн рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
культура Нацпроект Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph