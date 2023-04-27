Волонтеры "Единой России" выполнили уборку на Стригинском кладбище Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Волонтеры "Единой России" убрали часть спиленных деревьев и привели в порядок захоронения ветеранов на Стригинском кладбище Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте nnov.er.ru.

О беспорядке на кладбище рассказали нижегородцы в соцсетях.

"Вчера были на Стригинском кладбище. В Ветеранском квартале творится что-то невообразимое. Поваленные прямо на могилы ветеранов и на их памятники огромные деревья! Ограды помяты. Такого еще не было ни разу. Убрать их своими силами не получается, их надо распиливать, но люди приходят на кладбище без инструмента", - написала нижегородка Светлана.

Молодые активисты оперативно отреагировали на сообщение и на следующий день провели уборку на территории захоронения ветеранов.

"Волонтеры нашего центра не остались в стороне, экстренно собрали отряд ребят и выдвинулись на место. Приехав, обнаружили поваленные деревья, мусор, огромный слой листвы на гробницах ветеранов. За несколько часов очистили территорию, что было возможно без специальной техники. Наши ребята убрали листву, обломки деревьев. Могилы ветеранов, на которых лежат огромные деревья, мы сфотографировали и передали фотографии в местную администрацию. И, если в дальнейшем будет необходимость, подключим более "тяжелые" технические средства. В скором времени проблема будет решена!", - рассказали волонтеры.

Кроме того, в администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода сообщили, что передали информацию в МП "КРУН" для устранения нарушений.