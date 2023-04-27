Выездной прием для граждан пройдет в Балахне 25 мая

Приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области 25 мая организует выездной прием для граждан, проживающих на территории Балахнинского муниципального округа.
Мероприятие будет проходить с участием уполномоченных лиц органов исполнительной власти региона
Прием будет проводиться в здании администрации по адресу: Балахна, ул. Лесопильная, д. 24.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам приемной граждан: 8 (800) 302-07-70, 8(831) 439-04-98, 430-96-39 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00.
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