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Спорт

Артем Кавинов: "Луганская детская команда по следж-хоккею под руководством нижегородских тренеров впервые участвовала в соревнованиях"

02 мая 2023 11:34  [84] Спорт
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

На федеральной территории "Сириус" в Сочи завершился V Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея. На ледовой арене "Шайба" встретились более 60 команд из различных регионов России, в том числе из Нижегородской области, а также из Луганской народной республики.

Напомним, именно на ледовой арене "Шайба" в 2014 году российская сборная выиграла серебро Паралимпиады в соревнованиях по следж-хоккею. 

"Фестиваль радости, спортивной борьбы, эмоций, родительского, детского и тренерского счастья победы над собой! Почти две тысячи ребят из 39 регионов страны боролись за медали в дисциплинах: следж-хоккей для детей с ПОДА, специальный хоккей для детей с особенностями развития интеллекта и хоккей для незрячих и слабовидящих. От Нижегородской области - команды "Торпедо-следж", "Чайка-следж", борские "Медведи". И впервые команда малышей из Луганска, которую мы с нижегородскими тренерами последние месяцы готовили в ЛНР и привезли на первые в их жизни соревнования", - рассказал депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Артем Кавинов, принявший участие в открытии фестиваля.

По словам заместителя министра спорта Российской Федерации Одеса Байсултанова, участие в фестивале – это, прежде всего, прекрасная возможность для ребят найти новых друзей, познакомиться и пообщаться с командами из других городов. "Особенно приятно, что в этом году в соревнованиях принимает участие команда из Луганской народной республики", - отмечено в его приветствии.

Помимо матчей, участников фестиваля и их родителей ждали разные активности: анимационные программы и творческие мастер-классы. 
"Сириус" как всегда на высоте. Соревнования среди младших следж-хоккеистов, а также в дивизионах незрячих хоккеистов и специального хоккея прошли без распределения мест. Детский подиум блистал медалями. Наши луганские малыши одержали три победы в четырех играх. И в своем дивизионе, если бы присуждали места, заняли первое! Но подход организаторов правильный! Все юные хоккеисты выступили достойно и уже на вершине Олимпа!", - отметил Артем Кавинов по итогам игр.

Депутат выразил благодарность Федерации адаптивного хоккея России, дирекции соревнований за высокую оценку работы нижегородского-луганской команды и присуждения премии 2022-2023 года.

"Большое спасибо президенту Федерации хоккея Нижнего Новгорода Дмитрию Дронову, моему другу, и всей нашей большой и дружной команде, а также министру культуры, спорта и молодежной политики ЛНР Дмитрию Сидорову. И, конечно, нашему Комитету по делам СНГ Госдумы, - заявил Артем Кавинов. - От идеи до ее реализации всегда дорога непростая, извилистая и каменистая. Но все получилось! А для юных хоккеистов эти соревнования стали главным событием года, а возможно и всей жизни! Они смогли не только получить игровую практику, но и встретиться с ребятами из разных уголков России".

Напомним, в рамках гуманитарной миссии при поддержке депутата фракции "Единой России" в Государственной Думе Артема Кавинова в Луганске реализуется социальный проект по развитию детского следж-хоккея.  

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Теги:
Артём Кавинов Единая Россия Спорт
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