Нижегородская "Чайка" уступила "Толпару" в овертайме

Хоккеисты "Чайки" не смогли одержать вторую победу подряд над уфимским "Толпаром". В повторной встрече нижегородцы уступили в овертайме со счётом 1:2.

С первых минут матча "Чайка" захватила инициативу и значительно превзошла соперника по количеству бросков. Однако пробить голкипера гостей в первом периоде так и не удалось.

Во втором игровом отрезке нижегородцы открыли счёт. Отличился Глеб Стафеев. Но ближе к концовке периода "Толпар" восстановил равенство — 1:1.

Третий период прошёл в равной борьбе. Обе команды создали немало голевых моментов, но вратари действовали надёжно, и основное время завершилось вничью.

В овертайме гости провели быструю контратаку "два в один" и реализовали её, забросив победную шайбу.

После этого матча в активе "Чайки" остаётся 50 очков. Команда занимает шестое место в Золотом дивизионе Восточной конференции.

Следующую игру (6+) нижегородцы проведут 21 января в Ярославле против "Локо".

