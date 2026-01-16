Нижегородская конькобежка Качанова выиграла третий этап Кубка России Спорт

Фото: Союз конькобежцев России

Сегодня, 16 января, нижегородская конькобежка Дарья Качанова одержала уверенную победу на дистанции 1000 метров среди женщин на третьем этапе Кубка России сезона 2025-2026. Об этом сообщили в Союзе конькобежцев России.

Финишировав с результатом 1 минута 16,92 секунды, она опередила ближайших соперниц из Москвы и Подмосковья. Александра Саютина показала время 1:17,73, а Анастасия Семёнова — 1:18,08.

По итогам всех трёх этапов Кубка России на этой дистанции Качанова набрала максимальное количество очков — 300 из 300 возможных.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Пари НН" подписал двух молодых игроков.