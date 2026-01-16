Нижегородская конькобежка Качанова выиграла третий этап Кубка России

Фото:
Сегодня, 16 января, нижегородская конькобежка Дарья Качанова одержала уверенную победу на дистанции 1000 метров среди женщин на третьем этапе Кубка России сезона 2025-2026. Об этом сообщили в Союзе конькобежцев России.
Финишировав с результатом 1 минута 16,92 секунды, она опередила ближайших соперниц из Москвы и Подмосковья. Александра Саютина показала время 1:17,73, а Анастасия Семёнова — 1:18,08.
По итогам всех трёх этапов Кубка России на этой дистанции Качанова набрала максимальное количество очков — 300 из 300 возможных.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Пари НН" подписал двух молодых игроков.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+