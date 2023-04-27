Сквер на улице Коминтерна и памятник паровозу приведут в порядок в этом году Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Сормовском районе Нижнего Новгорода в этом году будут благоустроены четыре общественных пространства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Эти территории выбрали жители во время голосования в 2022 году, поддержав наибольшим количеством голосов.

Объект на улице Коминтерна рядом с Центром детского творчества один из самых масштабных. Как идет благоустройство территории, сегодня проверил "партийный десант". В инспекционном объезде приняли участие глава администрации, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сормовского района Светлана Горбунова и депутат городской Думы Нижнего Новгорода Михаил Иванов. Вместе с представителями подрядной организации они оценили ход работ и обсудили рабочие вопросы.

Общая площадь благоустройства на Коминтерна составляет почти 14 тысяч кв. м. Стоимость работ – более 69 млн рублей.

"В основу проекта легли предложения и инициативы сормовичей, которые были учтены во время общественных обсуждений. В рамках работ по благоустройству в сквере будут полностью обновлены пешеходная сеть и система освещения, установлены детская и спортивные площадки, парковые качели, появятся скамейки и урны. Будет проведено озеленение: обустроены газоны, разбиты клумбы, высажены деревья и кустарники. Кроме того, рядом с Центром детского творчества оборудуют стационарную сцену. Об этом очень просили сотрудники Центра, чтобы во время различных мероприятий дети могли выступать с концертами на комфортной и современной сцене", - рассказала Светлана Горбунова.

Важной частью в проекте благоустройства стал капитальный ремонт памятного знака "Паровоз СУ 251-32". Он посвящен сормовичам-паровозостроителям. Первые паровозные цеха появились на заводе "Красное Сормово" еще в 19 веке, локомотивы здесь производили до середины прошлого столетия. На улице Коминтерна установлен паровоз 1949 года постройки, на памятную стоянку он прибыл 19 апреля 1980 года.

"Жители очень ждали благоустройства этой территории. Для сормовичей это знаковое место. А для меня и моей семьи еще очень символичное и памятное, так как этот паровоз устанавливал мой дед, который в те годы был главой района. Ежегодно при поддержке депутатов, благотворителей его приводили в порядок, делали косметический ремонт. Но со временем появилась необходимость в серьезном капитальном ремонте. И в рамках программы комплексного благоустройства в этом году наш сормовский паровоз полностью преобразится. А территория вокруг памятника будет стилизована под железнодорожный вокзал. Уверен, что после благоустройства этот сквер станет еще одним любимым и популярным местом для отдыха горожан", - отметил Михаил Иванов.

Окончание работ и сдача объекта запланированы на конец июня текущего года.

"На объект мы зашли в начале апреля. На данный момент завершены работы по демонтажу старого покрытия, проведены подготовительные мероприятия, начаты работы по устройству дорожек, уже уложено почти 800 кв. м нового покрытия и установлено 600 м бордюрного камня. После пешеходной сети приступим к обустройству газонов. Сейчас на объекте работают 10 единиц техники, 15 рабочих. Идем в соответствии с графиком", - сообщил начальник участка компании подрядчика "АвтоДорСтрой" Андрей Бакулин.

Также в рамках программы ФКГС в Сормовском районе уже ведутся работы в сквере у домов №2-4 на улице Культуры, масштабный ремонт начат на территории вдоль жилых домов №22-36 по проспекту Кораблестроителей и в ближайшее время подрядчик выйдет на объект на улице Федосеенко, где будет благоустроена зеленая зона.

Как подчеркнула глава района Светлана Горбунова, инспекционные выезды на объекты благоустройства проводятся еженедельно, все возникающие проблемы и вопросы решаются в оперативном порядке.

Напомним, сейчас в Нижегородской области проходит голосование за выбор пространств, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта "Жилье и городская среда".

Голосование открыто на сайте golosza.ru с 15 апреля до 31 мая 2023 года. Также у нижегородцев есть возможность ознакомиться с проектами и проголосовать в одном из волонтерских пунктов - в Нижегородской области их открыто 116.

Нововведением этого года стало то, что жители Нижнего Новгорода смогут проголосовать за благоустройство общественного пространства в любом районе города, а не только там, где они прописаны.

Программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" реализуется Правительством РФ с 2017 года. В ее основе – проект "Городская среда" партии "Единая Россия".

"Городская среда" – один из самых востребованных у жителей проектов. В ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу. Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. Результаты работы партпроекта изменили отношение людей к возможностям благоустройства территорий.