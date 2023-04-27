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Происшествия

Бывшего директора спортивного центра в Арзамасе осудят за злоупотребление полномочиями

04 мая 2023 10:00  [123] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Бывшего директора спортивного центра в Арзамасе осудят за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в мае 2021 года МБУ "Центр физической культуры и спорта Арзамаса" заключило контракт на устройство асфальтового покрытия лыжероллерной трассы на лыжной базе ФОБ "Снежинка".

После завершения работ было проведено исследование, которое установило, что покрытие не соответствует строительным нормам. В ноябре 2021 года директор центра заключил контракт на проведение еще одного обследования, которое подтвердило ранее выявленные дефекты.

При этом в декабре 2021 года обвиняемый подписал подписал акт сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме, зная, что они выполнены с нарушениями.

Таким образом, ущерб бюджету составил более 4,1 млн рублей, в том числе 37 тысяч рублей за непредусмотренное договором повторное обследование.

В отношении директора центра было возбуждено уголовное дело по статье 285 ч. 1 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации – 2 эпизода).

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, осенью 2022 года директора спортивной школы в Вачском районе осудили за превышение полномочий при строительстве лыжероллерной трассы.

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Теги:
Арзамас Превышение полномочий
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