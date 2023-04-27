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Общество

Евгений Люлин поздравил участников Великой Отечественной войны из Дзержинска с Днем Победы

05 мая 2023 13:37  [46] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин 4 мая в городе Дзержинске поздравил ветеранов и бывших узников нацистских концлагерей с Днем Победы.

"У каждого из них – личные счеты с войной. Это живая история, которую мы должны помнить и чтить каждый день, и передавать эту память нашим детям и внукам. Истории, пронизанные болью, каждую нашу встречу отзываются в сердце", - рассказал Евгений Люлин.

Так, Галина Александровна Гронская в 6 лет заменила маму своему младшему брату, когда нацисты разлучили их с родителями. Будучи ребенком, прошла лагеря в Польше и Германии. Нина Степановна Черюканова встретила войну 5-летней девочкой. Ее дом в Калужской области сожгли немцы, поэтому ее мать с пятерыми детьми жила в лесу, из еды были только крапива и лебеда. В 1942 году вместе с братьями и сёстрами она попала в концлагерь под Брянском, из которого освободилась только в сентябре 1943 года. Другая история у Ольги Богдановны Забелло, за свою жизнь она пережила и повидала немало: ссылка, война, тяжелая работа. В годы войны ей пришлось освоить мужскую профессию. До конца войны Ольга Богдановна Забелло трудилась в тылу техник-учетчиком на машино-тракторной станции.

От имени депутата ветеранам вручили цветы, подарки и "Карту Победы".

Ранее сообщалось, что нижегородские фронтовики получают поздравления в рамках акции "Подарок ветерану". Почти 1200 пенсионеров из всех муниципалитетов Нижегородской области посетили концерт "У Победы наши лица. У Победы нет границ!".

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Теги:
Ветераны Евгений Люлин Законодательное собрание
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