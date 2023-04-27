Сотрудников "Автобана" наградили за проект строительства моста через Оку на М-12 Общество

Фото: “Автобан”

Сотрудники компании "Автобан" были отмечены почетными наградами за работу по проекту строительства моста через Оку на трассе М-12.

Как сообщили в пресс-службе ДСК "Автобан", благодарственным письмом Правительства Владимирской области награжден Константин Шестопалов – машинист смесителя асфальтобетона передвижного "СУ 910".

Также за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с замыканием руслового пролетного строения мостового перехода через реку Оку в составе трассы М-12 благодарственным письмом Правительства Нижегородской области награжден Владимир Проскурнин–машинист автогрейдера "СУ 910".

В связи с замыканием пролетного строения мостового перехода через реку Оку в составе строящейся автомобильной дороги М–12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" почетной грамотой от ГК "Автодор" награжден Сергей Ашихмин – руководитель проекта "СУ 910".

Благодарность председателя правления ГК "Автодор" объявлена Сергею Титову – машинисту битумоплавильной передвижной установки "СУ 910". Благодарственным письмом председателя правления ГК "Автодор" награжден Анатолий Ельчанинов – дорожный рабочий "СУ 910".

Также председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко на сцене поздравил и вручил памятный подарок Александру Эфе – директору по производству.