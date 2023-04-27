Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
"Хор Турецкого" выступит на площади Минина и Пожарского в День Победы
Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 мая 2023 18:20  [6] Смертность трудоспособного населения в Нижегородской области снизилась на 13,4%
05 мая 2023 18:07  [46] Достопримечательности Нижегородской области участвуют в голосовании федеральной туристической премии "Маршрут построен"
05 мая 2023 17:54  [90] Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" частично закроют на реставрацию с 10 мая
05 мая 2023 17:38  [88] Сотрудников "Автобана" наградили за проект строительства моста через Оку на М-12
05 мая 2023 17:26  [105] Мемориальную доску гендиректору НПП "Полёт" Евгению Белоусову открыли в Нижнем Новгороде
05 мая 2023 17:21  [86] Передвижение на электросамокатах и велосипедах могут запретить в нижегородском парке "Швейцария"
05 мая 2023 16:57  [96] Почти 320 тысяч услуг оказано нижегородцам за январь-март 2023 года через портал "Госуслуги"
05 мая 2023 16:38  [130] Консультационный центр "Родительская школа" запустили в Нижегородской области
05 мая 2023 16:06  [130] Юрий Шалабаев провел встречу с нижегородскими студентами в рамках проекта "ГосСтарт"
05 мая 2023 15:53  [138] ННГУ им. Лобачевского начал сотрудничать с двумя вузами Армении
Общество

Сотрудников "Автобана" наградили за проект строительства моста через Оку на М-12

05 мая 2023 17:38  [88] Общество
Фото: “Автобан”

Фото: “Автобан”

Сотрудники компании "Автобан" были отмечены почетными наградами за работу по проекту строительства моста через Оку на трассе М-12.

Как сообщили в пресс-службе ДСК "Автобан", благодарственным письмом Правительства Владимирской области награжден Константин Шестопалов – машинист смесителя асфальтобетона передвижного "СУ 910".

Также за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с замыканием руслового пролетного строения мостового перехода через реку Оку в составе трассы М-12 благодарственным письмом Правительства Нижегородской области награжден Владимир Проскурнин–машинист автогрейдера "СУ 910".

В связи с замыканием пролетного строения мостового перехода через реку Оку в составе строящейся автомобильной дороги М–12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" почетной грамотой от ГК "Автодор" награжден Сергей Ашихмин – руководитель проекта "СУ 910".

Благодарность председателя правления ГК "Автодор" объявлена Сергею Титову – машинисту битумоплавильной передвижной установки "СУ 910". Благодарственным письмом председателя правления ГК "Автодор" награжден Анатолий Ельчанинов – дорожный рабочий "СУ 910".

Также председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко на сцене поздравил и вручил памятный подарок Александру Эфе – директору по производству.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
М-12
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph