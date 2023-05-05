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Спорт

Турнир по уличному баскетболу пройдёт 8 мая в Московском районе

06 мая 2023 15:36  [42] Спорт

В Московском районе Нижнего Новгорода 8 мая состоится традиционный - уже восьмой - турнир по уличному баскетболу "День Победы". К участию в нём приглашаются молодёжные команды с игроками от 15 лет и старше.

Мероприятие начнётся в 12:00 в сквере имени Героя Грабина. Регистрация команд завершится за полчаса до старта.

Председатель ТОС "Берёзовский" Игорь Лапшин рассказал, что на турнир уже заявились 12 команд: 2 команды девушек и 10 – юношей. Причём некоторые спортсмены-любители уже стали постоянными участниками состязания

В рамках турнира также запланированы конкурсы для болельщиков.

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Теги:
Баскетбол Московский район
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