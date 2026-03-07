Исполнительного директора ХК "Старт" уволили после срыва матча с "Кузбассом" Спорт

Фото: ХК "Старт"

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло прокомментировал срыв матча плей-офф Чемпионата России по хоккею с мячом на стадионе "Труд", вследствие которого нижегородскому "Старту" присудили техническое поражение.

"Такие ситуации, безусловно, недопустимы и должны нести за собой персональную ответственность руководителей", - написал глава регионального минспорта в своем телеграм-канале.

Была проведена внутренняя проверка с участием руководства департамента физкультуры, ЦУРС Нижегородской области и ХК "Старт". По ее итогам были приняты организационные решения. В частности, директору хоккейного клуба и стадиона "Труд" Юрию Ерофееву вынесено дисциплинарное взыскание.

Кроме того, решено расстаться с исполнительным директором "Старта" Александром Лютовым.

"В настоящее время исполнение ранее возложенных на него обязанностей распределяется между действующими руководителями клуба. Подбор кандидатуры на замещение должности исполнительного директора будет проведен в формате открытого конкурса", - сообщил Кабайло.

В заключение министр извинился перед игроками и болельщиками "Старта" и пожелал команде успехов в сезоне.

Ранее сообщалось, что "Старт" оштрафовали на 100 тысяч рублей за срыв матча. Прочитать комментарий директора ХК можно тут.