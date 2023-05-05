Нижегородские фронтовики получают поздравления в рамках акции "Звонок ветерану" Общество

Мария Николаевна Максимушкина Фото: НРО партии "Единая Россия"

Нижегородские ветераны Великой Отечественной войны сегодня получают поздравления с Днем Победы. Многие из них встречают гостей сегодня и накануне праздника лично и абсолютно все фронтовики принимают поздравления по телефону и с помощью видеосвязи в рамках акции "Звонок ветерану".

Традиционно активисты местных отделений "Единой России" и депутаты всех уровней поздравляют Героев по всей Нижегородской области.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Наталья Смотракова поздравила с Днем Победы Бориса Петровича Луканова, участника Великой Отечественной войны, почетного ветерана города Нижнего Новгорода.

В январе 1943 года, после прохождения курсов подготовки, он был направлен на фронт. Воевал механиком-водителем танка Т-34 в составе 10 танкового корпуса 2-го Прибалтийского фронта, участвовал в боях по освобождению Прибалтики, Польши. После ранения и выздоровления еще пять лет служил радиомехаником в полку транспортной авиации ВВС страны. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны первой степени, медалями, в том числе "За победу над Германией", "Ветеран труда".

"Считаю День Победы особым праздником, торжеством, которое должно нам напоминать, как в трудные годы смогла объединиться наша страна, чтобы победить врага. Мы безмерно благодарны нашим ветеранам за эту Победу. Безусловно, важно каждому из них уделять должное внимание не только в праздники, но сегодня для людей, переживших ту войну, самый волнительный, самый важный день в году", - сказала Наталья Смотракова.

Максимушкина Мария Николаевна из Заволжья принимала поздравления от депутата Владимира Беспалова. В феврале Мария Николаевна отметила 101-й день рождения. В 1942 году она была призвана на службу, прошла школу радистов. Победу в 1945 году встретила в городе Познань в Польше. Награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалью Жукова и другими.

"Для нашей страны дата 9 мая наполнена особым смыслом. Это день памяти, скорби и мира. Великая Отечественная унесла жизни миллионов наших соотечественников, привела к тяжелейшим лишениям, оставила после себя разрушенные города и сожженные села. Страна прошла через все это, выстояла, одержала победу. Для нас важно сегодня слышать бодрые голоса наших ветеранов. Мария Николаевна не только делится своими воспоминаниями о годах войны, но и живо интересуется тем, что происходит сейчас в стране", - отметил Владимир Беспалов

Поздравлять по телефону ветеранов Великой Отечественной войны сегодня будут в течение всего дня.

Напомним, региональное отделение, депутатский корпус "Единой России", "Молодая Гвардия" проводят акции, посвященные Дню Победы, и поздравляют ветеранов с праздником. Навещают фронтовиков, вручают им подарки. Под окнами домов, где живут ветераны и участники Великой Отечественной войны, проводят праздничные мини-парады. Тех, кого не получится навестить лично, поздравляют по телефону. В регионе проходят автопробеги по памятным местам с возложением цветов. На машинах размещают портреты родственников – участников Великой Отечественной войны. На площадях и улицах городов и поселков волонтеры раздают жителям георгиевские ленточки.