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Общество

Магнитные бури придут на Землю 9 и 10 мая

09 мая 2023 10:31  [148] Общество

Магнитные бури уровня G2 прогнозируются на Земле 9 и 10 мая. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и ИСЗФ.

Начало солнечной активности было зафиксировано с 1 по 3 мая, 7 мая потоки солнечной энергии достигли Земли.

Колебания геомагнитной обстановки стабилизируются 11 мая, успокоили учёные.

Врачи предупреждают, что в дни особой активности магнитных бурь у человека могут обостряться хронические заболевания. В частности, у метеозависимых и пожилых людей возникает риск развития инфарктов, инсультов и гипертонических кризов. Кроме того, магнитные бури могут оказывать влияние и на ментальное здоровье.

Чтобы снизить их влияние на организм, нужно снизить физическую нагрузку и принимать натуральное успокоительное.

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Теги:
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