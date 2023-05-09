Магнитные бури придут на Землю 9 и 10 мая Общество

Магнитные бури уровня G2 прогнозируются на Земле 9 и 10 мая. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и ИСЗФ.

Начало солнечной активности было зафиксировано с 1 по 3 мая, 7 мая потоки солнечной энергии достигли Земли.

Колебания геомагнитной обстановки стабилизируются 11 мая, успокоили учёные.

Врачи предупреждают, что в дни особой активности магнитных бурь у человека могут обостряться хронические заболевания. В частности, у метеозависимых и пожилых людей возникает риск развития инфарктов, инсультов и гипертонических кризов. Кроме того, магнитные бури могут оказывать влияние и на ментальное здоровье.

Чтобы снизить их влияние на организм, нужно снизить физическую нагрузку и принимать натуральное успокоительное.