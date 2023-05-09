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Бизнес

Мобильный интернет МегаФона стал быстрее в 20 районах Нижегородской области

11 мая 2023 09:02  [119] Бизнес

В апреле оператор завершил модернизацию более 70 базовых станций. Эффект от проведенных работ отразился в смартфонах каждого третьего жителя региона, или почти миллиона нижегородцев.

На модернизированных базовых станциях технические специалисты расширили частотный спектр в диапазоне 900 МГц, что позволило усилить основные параметры сети: ёмкость и пропускную способность. В результате скорость мобильного интернета увеличилась на разных территориях от 10 до 20%.

Большей частью обновление коснулось телеком-оборудования в Павловском и Кстовском районах. Это самые густонаселенные муниципальные районы области — в общей сложности там проживают около 220 тысяч человек.

Также специалисты улучшили связь в городских округах Арзамас и Бор, промышленных центрах — Кулебаки, Павлово, Кстово, Навашино и в основных дачных направлениях Богородского и Борского районов. Не были забыты и малые населенные пункты. Например, в апреле в одной из деревень Балахнинского района впервые запустили LTE, а это значит, что туда пришел долгожданный мобильный интернет.

"Наши инженеры обновили оборудование до начала летнего сезона, когда нагрузка на сеть в районах области возрастает. Теперь многочисленные садоводы и дачники за городом будут пользоваться мобильным интернетом на привычных скоростях. Туристы тоже будут довольны. Турпоток в Нижний Новгород вырос более чем на треть, и многие не ограничивают свое путешествие областным центром, а едут в древний Городец или святые места Дивеева. Там также путешественники могут вести прямые эфиры и делиться с друзьями фотографиями и видео", — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

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