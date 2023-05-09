Глеб Никитин принял участие в совещании под председательством Михаила Мишустина по развитию платформы "Гостех" Политика

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в стратегической сессии по созданию и развитию национальной платформы "Гостех", которую провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В 2023 году на комплексную национальную платформу "Гостех" планируется перевести информационные системы 24 федеральных органов власти. Регионы в соответствии с указом президента начнут подключаться к ней в 2024 году.

"Мы создаем платформу, которая позволит сделать более эффективным взаимодействие между ведомствами, а государственные сервисы – более удобными для граждан", – отметил Михаил Мишустин.

Создание национальной цифровой платформы – важная часть работы по обеспечению независимости российского государственного сектора информационных технологий и укреплению технологического суверенитета России. Правительство ведет ее по поручению президента России при участии представителей отраслевого сообщества и экспертов. В проекте "Гостех" используются только отечественные программные продукты.

В ближайшее время на цифровую платформу будет переведено еще 150 информационных госсистем.

Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область одной из первых стала пилотным участником проекта по переводу региональных цифровых решений на единую цифровую платформу РФ "Гостех".

"В состав информационных систем первой очереди для перевода на ЕЦП "Гостех" от нас включено два решения. Первое – это информационная система "Обеспечение градостроительной деятельности". Она является одной из двух одноименных систем, поддерживаемых и рекомендованных федеральным Минстроем к внедрению в других субъектах России и входящих в фонд алгоритмов и программ. И второе решение – это информационная система "Управление имущественным комплексом». Мы видим большие перспективы этой работы для развития региона и обязательно будем ее активно продолжать", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что вопросы цифрового развития будут обсуждаться в Нижнем Новгороде на конференции "ЦИПР", которая пройдет с 31 мая по 2 июня 2023 года.