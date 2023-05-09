Нижегородцам напомнили правила обращения с отходами в ходе весенних субботников Общество

Жителям Нижегородской области напомнили о правилах обращения с отходами в ходе субботников, которые по традиции проводятся в апреле-мае.

По данным регоператора по обращению с ТКО АО "Ситиматик – Нижний Новгород", в период проведения субботников резко увеличивается объем отходов, которые образуются населением и юридическими лицами.

Так, в апреле этого года в зонах обслуживания данного регоператора было вывезено 218 тыс. куб. м ТКО, что на 35% превышает среднемесячные показатели в I квартале. Региональный оператор привлекает дополнительную технику и увеличивает часы работы объектов инфраструктуры.

В компании отметили, что для разных видов пространств, которые убирают жители или представители организаций во время субботников, действуют свои правила складирования мусора. Так, если субботник проводится во дворе многоквартирного дома, жильцы могут складировать твердые коммунальные отходы, собранные в ходе уборки, на контейнерной площадке, предварительно упаковав их в мешки.

Специалисты отмечают, что твердыми коммунальными отходами являются те, которые были образованы в жилых помещениях. При этом к ТКО не относятся отходы, которые образуются в процессе содержания и кронирования зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки), а также строительный мусор (куски бетона, кирпич, бой кирпича, остатки от разбора домов, гипсокартонные листы, вентиляционные блоки, панели и плиты перегородок и т.п.), старые автошины.

Уличный смет, образующийся при уборке придомовой территории, подлежит учету при определении нормативов ТКО. То есть, если жильцы многоквартирного дома собрали на своей территории листву, траву, бытовые отходы от жилищ, они могут разместить их в мешках на контейнерных площадках, такие отходы вывезет региональный оператор. Лучше не помещать такой мусор в контейнеры для ТКО, а аккуратно складировать мешки с отходами после субботника рядом с контейнерами на контейнерной площадке или в отсеке для крупногабаритных отходов (КГО).

Стоит учитывать, что придомовая территория – это земельные участки, находящиеся в общей долевой собственности жилого дома в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка многоквартирного жилого дома. Чаще всего палисадник под окнами – это придомовая территория, а детская площадка напротив дома – уже нет. Таким образом, то, что не относится к ТКО или собрано не на придомовой территории, нельзя размещать на контейнерных площадках. Вывоз таких отходов не входит в услугу регионального оператора по ТКО.

Мусор, образовавшийся в результате проведения работ по валке, корчевке и опиловке деревьев и кустарников, а также шины, строительные отходы размещать на контейнерных площадках строго запрещено. Для вывоза таких отходов необходимо заключать отдельный договор по нерегулируемой цене с организацией, имеющей лицензию на транспортирование данного вида отходов. Это может быть и региональный оператор.

Когда субботник проводится на общественной территории (на улицах, в парках, скверах), за вывоз собранных отходов отвечает организатор акции, как правило, это муниципалитет. Органы местного самоуправления заключают с региональным оператором или иной организацией, имеющей лицензию на вывоз отходов, отдельный договор. Тогда за мешками с отходами в согласованное место и время приедет мусоровоз и заберет их.

В рамках отдельного договора регоператор может вывезти мусор после субботников с территорий юридических лиц, где проходил субботник. Для этого следует обратиться к регоператору, обслуживающему данную территорию, или к иной организации, имеющей лицензию на вывоз отходов, не относящихся к ТКО.

Наконец, организаторам экологических акций и субботников необходимо в обязательном порядке ставить в известность о проведении мероприятий местную администрацию, а также заранее позаботиться о вывозе собранных отходов и заключить договор на их вывоз, чтобы избежать появления несанкционированных свалок.