Нижегородских бегунов привлекут к раздельному сбору отходов Общество

20 и 21 мая в Нижнем Новгороде пройдут сразу два самых масштабных праздника бега, которые в этом году станут еще и мега-экологичными. Раздельный сбор отходов будет организован по всей трассе забегов, а на протяжении всего Зеленого марафона экологические акции будут проходить сразу на нескольких локациях.

Отдельный старт 20 мая будет отдан плоггинг-забегу, посвященному еще и Дню Волги (акция "Вода России"), традиционно отмечающемуся в ближайшую субботу. Его участники побегут очищать берег Волги вдоль Волжской набережной. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Возможны два формата участия: в плоггинг-забеге на 10 км (старт в 12.20 со стадиона "Нижний Новгород", пробег по трассе до места уборки, уборка, возвращение на стадион) или участие непосредственно в уборке на месте субботника (начало в 12.00, сбор и выдача перчаток и мешков на площадке за рестораном "Соляная биржа", Канавинский район, ул. Сибирская, 3). Обязательная регистрация доступна по ссылке.

На площадке стадиона "Нижний Новгород" пройдут самые разные экологические активности. Создание арт-объекта из баннеров и пластика, мастер-классы от партнеров и экомобиль для сбора в переработку старой одежды, а также экобаскетботтл ожидают нижегородцев в стартовом городке.

"Экобаскетботтл – популярный формат акции по раздельному сбору отходов. Смысл игры в том, что к утилизации каждой пластиковой бутылки надо относиться, как к решающему броску в баскетболе, и выбирать для этого правильную цель – желтый контейнер-"сетку", — рассказала Марина Баширова, заместитель директора по связям с общественностью ООО "Нижэкология-НН".

Такие же контейнеры-"сетки" будут установлены по всей трассе полумарафона "Беги, герой" 21 мая и в стартовом городке. Весь пластик после забегов будет отправлен на досортировку и последующую переработку.

Справка

ООО "Нижэкология-НН" с 1 января 2019 года является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории г. Нижнего Новгорода (без Сормовского района), а также в Дзержинске и Володарском районе. В обязанности регионального оператора входят транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Регоператор является ресурсоснабжающей организацией, деятельность которого регулируется, а стоимость услуги определяется региональной службой по тарифам и Правительством Нижегородской области. Официальный сайт регоператора - http://nizhecologia-nn.ru/