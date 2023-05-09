Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
Время работы Нижегородского кремля продлено
Расширен перечень нижегородских медиков, получающих соцвыплаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 мая 2023 15:05  [93] Нижегородских бегунов привлекут к раздельному сбору отходов
16 мая 2023 14:47  [86] Родители почти 40 тысяч детей в Нижегородской области получили единое пособие с начала года
16 мая 2023 14:17  [106] Спортивные площадки в нижегородском парке "Швейцария" будут закрыты 17-20 мая
16 мая 2023 13:20  [126] Более 217 тысяч нижегородцев уже проголосовали за территории для благоустройства в 2024 году
16 мая 2023 13:10  [116] Проектирование медцентра "Медси" в Выксе Нижегородской области начнется в ближайшее время
16 мая 2023 12:20  [196] Выпуск автобусов на трех маршрутах увеличат в Нижнем Новгороде с 16 по 26 мая
16 мая 2023 11:50  [170] Суд обязал мэрию Нижнего Новгорода прекратить сброс в Оку дождевых и талых вод
16 мая 2023 11:12  [180] Нижегородское "Теплоэнерго" с 16 по 19 мая проведет гидравлические испытания тепловых сетей Нагорной теплоцентрали
16 мая 2023 10:55  [181] Мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД в Нижегородской области выявили почти 150 нарушений
16 мая 2023 10:46  [435] ЦРТС назвал автобусы Нижнего Новгорода с наибольшим числом безбилетников в мае
Общество

Нижегородских бегунов привлекут к раздельному сбору отходов

16 мая 2023 15:05  [93] Общество

20 и 21 мая в Нижнем Новгороде пройдут сразу два самых масштабных праздника бега, которые в этом году станут еще и мега-экологичными. Раздельный сбор отходов будет организован по всей трассе забегов, а на протяжении всего Зеленого марафона экологические акции будут проходить сразу на нескольких локациях. 

Отдельный старт 20 мая будет отдан плоггинг-забегу, посвященному еще и Дню Волги (акция "Вода России"), традиционно отмечающемуся в ближайшую субботу. Его участники побегут очищать берег Волги вдоль Волжской набережной. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Возможны два формата участия: в плоггинг-забеге на 10 км (старт в 12.20 со стадиона "Нижний Новгород", пробег по трассе до места уборки, уборка, возвращение на стадион) или участие непосредственно в уборке на месте субботника (начало в 12.00, сбор и выдача перчаток и мешков на площадке за рестораном "Соляная биржа", Канавинский район, ул. Сибирская, 3). Обязательная регистрация доступна по ссылке.

На площадке стадиона "Нижний Новгород" пройдут самые разные экологические активности. Создание арт-объекта из баннеров и пластика, мастер-классы от партнеров и экомобиль для сбора в переработку старой одежды, а также экобаскетботтл ожидают нижегородцев в стартовом городке.

"Экобаскетботтл – популярный формат акции по раздельному сбору отходов. Смысл игры в том, что к утилизации каждой пластиковой бутылки надо относиться, как к решающему броску в баскетболе, и выбирать для этого правильную цель – желтый контейнер-"сетку", — рассказала Марина Баширова, заместитель директора по связям с общественностью ООО "Нижэкология-НН".

Такие же контейнеры-"сетки" будут установлены по всей трассе полумарафона "Беги, герой" 21 мая и в стартовом городке. Весь пластик после забегов будет отправлен на досортировку и последующую переработку. 

Справка
ООО "Нижэкология-НН" с 1 января 2019 года является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории г. Нижнего Новгорода (без Сормовского района), а также в Дзержинске и Володарском районе. В обязанности регионального оператора входят транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Регоператор является ресурсоснабжающей организацией, деятельность которого регулируется, а стоимость услуги определяется региональной службой по тарифам и Правительством Нижегородской области. Официальный сайт регоператора - http://nizhecologia-nn.ru/

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph