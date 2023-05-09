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Экономика

Около 817 млн рублей предусмотрено на поддержку нижегородских производителей молочной продукции

17 мая 2023 13:26  [93] Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Нижегородской области на поддержку местных производителей молочной продукции в 2023 году предусмотрена бюджетная субсидия в объеме 816,5 млн рублей. Об этом стало известно в ходе заседания комитета нижегородского Заксобрания по АПК.

Как рассказал председатель комитета по АПК ЗСНО Игорь Тюрин, в регионе проводится системная работа по поддержке производителей молока, а также контроль ценообразования на молочную продукцию.

Также для оказания финансовой поддержки сельскохозяйственным организациям из федерального и регионального бюджета в марте 2023 года на поддержку собственного производства молока выделили 538,2 млн рублей, а для увеличения объемов переработки молока на пищевые продукты (сыр, кефир, творог) молокоперерабатывающим организациям в марте выделили 71,5 млн рублей.

"Мы проводим системную работу для решения сложившейся ситуации. Для стабильной работы сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих организаций в существующих условиях в первую очередь нужно сделать доступным своевременное пополнение оборотных средств. Для этого в марте текущего года мы направили обращение к председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину с просьбой предоставить возможность продления сроков кредитов, которые закончатся в 2023 году на период до одного года. В апреле мы направили обращение к министру сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушеву с просьбой выделить дополнительные бюджетные средства на поддержку собственного производства молока, увеличить продвижение собственной готовой молочной продукции на экспорт, а также ограничить импорт сухого молока, который не редко выступает заменителем настоящего молока из-за цены и удобства в хранении. На данный момент мы ждем решения по этим обращениям", - подчеркнул Игорь Тюрин.

Кроме того, 15 мая прошло рабочее совещание с депутатами и представителями молочных производств, на котором выработали ряд решений по изменению ситуации в молочной отрасли.

Ранее сообщалось, что меры господдержки предприятий АПК обсудили в Лысковском районе на совещании под председательством Андрея Саносяна. Около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году. Нижегородский молокозавод №1 стал участником нацпроекта "Производительность труда".

 

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Теги:
АПК Законодательное собрание Игорь Тюрин
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