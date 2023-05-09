Захару Прилепину сделают еще одну операцию Общество

Нижегородскому писателю Захару Прилепину сделают еще одну операцию. Об этом сообщает пресс-служба общественного деятеля.

Согласно информации, состояние Захара Прилепина остаётся стабильным.

Сегодня по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления. До оперативного вмешательства Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии.

Напомним, что машину нижегородского писателя Захара Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов лично встретился с бригадой медиков, оказавших первую помощь Захару Прилепину на месте взрыва автомобиля в Борском районе.