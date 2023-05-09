Более 100 камер видеонаблюдения установлены в лесах Нижегородской области за контролем пожарной обстановки Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Более 100 камер видеонаблюдения установлены в лесах Нижегородской области в 2023 году за контролем пожарной обстановки. Такая информация прозвучала на заседании комитета по экологии и природным ресурсам нижегородского Заксобрания.

По данным Минлесхоза региона, всего в нижегородских лесах к настоящему времени установлены таких 105 видеокамер.

Кроме того, на весь период пожароопасного сезона весь личный состав министерства и подведомственных учреждений переходят на усиленный режим работы, в том числе в выходные и праздничные дни.

По сравнению с 2022 годом увеличено количество и протяженность маршрутов наземного патрулирования. Всего утверждено 273 маршрута общей протяженностью 16,9 тыс. км, из них 22 маршрута протяженностью 1,7 тыс. км выполняется силами учреждений, подведомственных министерству лесного хозяйства, по 251 маршруту патрулирование осуществляют арендаторы лесных участков.

"Действующая система мониторинга противопожарной обстановки в лесах – безусловно, эффективный инструмент. Но вместе с тем, человеческий фактор никто не отменял. В соответствии с КоАП, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены административные штрафы. Кроме того, если нарушение требований пожарной безопасности повлечет возникновение лесного пожара, предусмотрена также уголовная ответственность", - отметил заместитель председателя комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

Ранее сообщалось, что лесопожарные станции Нижегородской области в 2023 году получат два новых передвижных пункта для борьбы с лесными пожарами. Напомним также, что особый противопожарный режим действует в Нижегородской области с 17 апреля.