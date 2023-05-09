Спикер ЗСНО Евгений Люлин встретился со студентами нижегородского филиала РАНХиГС Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин провел встречу со студентами нижегородского филиала РАНХиГС.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, в ходе диалога спикер регионального парламента рассказал молодым людям о деятельности Законодательного Собрания, особенностях работы ЗСНО.

"Говорили обо всем: обсуждали вопросы личностного и профессионального развития, дальнейшей карьеры. Считаю, такие встречи и обсуждение практических аспектов работы органов власти очень важны для будущих специалистов в сфере госуправления. Уверен, что некоторые из ребят придут к нам на практику. Самые толковые останутся – в аппарат Собрания многие сотрудники именно так в своё время и пришли на работу", - сказал Евгений Люлин.

Одной из основных тем встречи стало взаимодействие с молодежью и работа Молодежного парламента Нижегородской области.

"Мы стараемся максимально общаться с молодыми людьми. Для этого встречаемся со студентами, проводим парламентские дни, для этого создан и молодежный парламент. Причем это не какая-то "закрытая корпорация". Происходит ротация, и каждый молодой человек имеет шанс попробовать свои силы. На базе Корпоративного университета правительства в прошлом году был разработан учебный курс для подготовки законодателей, организованы тренинги, семинары, встречи с политиками. Параллельно с изучением теории шла напряжённая работа в комитетах Законодательного Собрания, где молодежь осваивает законодательную практику. Мы помогаем расти ребятам со студенческой скамьи, погружаться в законодательные процессы. Раньше очень мало уделялось внимания молодежи, но, чтобы в будущем получить хороших специалистов мы обязаны в них вкладывать знания, умения, передавать опыт. Сегодня именно такую системную работу с молодёжью мы проводим в Законодательном Собрании", - заявил Евгений Люлин.

Он отметил, что в прошлом году депутаты наделили правом законодательной инициативы Молодежный парламент, и они тоже могут участвовать в разработке законов. На счету молодых парламентариев не одна разработанная инициатива. Таким образом, действующий созыв получил колоссальный опыт законотворчества.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин принял участие в стратсесии Молодежного парламента в Сарове.