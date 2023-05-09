Расширен перечень нижегородских медиков, получающих соцвыплаты
Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
19 мая 2023 11:36  [128] Спикер ЗСНО Евгений Люлин встретился со студентами нижегородского филиала РАНХиГС
18 мая 2023 13:45  [304] Директор ЦРТС Нижегородской области Артем Бафанов перешел на работу в Минтранс ДНР
18 мая 2023 11:36  [365] Евгений Люлин: "Свое 100-летие Дзержинск встретит с новыми микрорайонами и новым качеством жизни для людей"
17 мая 2023 16:56  [474] Алексей Боровский: "За время работы Владимира Тужилина в ГУАДе налажено эффективное взаимодействие с муниципалитетами"
16 мая 2023 18:38  [691] Рабочая группа по вопросам СВО разработала единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей
16 мая 2023 17:36  [788] Глеб Никитин представил нижегородские меры поддержки участников СВО и их близких
16 мая 2023 14:58  [721] Директор ГУАД Нижегородской области Владимир Тужилин назначен министром транспорта ДНР
15 мая 2023 14:36  [695] Нижегородец Андрей Чертков назначен и.о. первого зампредседателя правительства ДНР
12 мая 2023 19:09  [1323] Эксперт-мониторинг событий с 5 по 12 мая 2023 года от АНО "Минин-центр"
12 мая 2023 17:28  [697] Общественный совет при нижегородском СУ СК РФ провёл выездное заседание на АПЗ им. Пландина
Политика

Спикер ЗСНО Евгений Люлин встретился со студентами нижегородского филиала РАНХиГС

19 мая 2023 11:36  [128] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин провел встречу со студентами нижегородского филиала РАНХиГС.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, в ходе диалога спикер регионального парламента рассказал молодым людям о деятельности Законодательного Собрания, особенностях работы ЗСНО.

"Говорили обо всем: обсуждали вопросы личностного и профессионального развития, дальнейшей карьеры. Считаю, такие встречи и обсуждение практических аспектов работы органов власти очень важны для будущих специалистов в сфере госуправления. Уверен, что некоторые из ребят придут к нам на практику. Самые толковые останутся – в аппарат Собрания многие сотрудники именно так в своё время и пришли на работу", - сказал Евгений Люлин.

Одной из основных тем встречи стало взаимодействие с молодежью и работа Молодежного парламента Нижегородской области. 

"Мы стараемся максимально общаться с молодыми людьми. Для этого встречаемся со студентами, проводим парламентские дни, для этого создан и молодежный парламент. Причем это не какая-то "закрытая корпорация". Происходит ротация, и каждый молодой человек имеет шанс попробовать свои силы. На базе Корпоративного университета правительства в прошлом году был разработан учебный курс для подготовки законодателей, организованы тренинги, семинары, встречи с политиками. Параллельно с изучением теории шла напряжённая работа в комитетах Законодательного Собрания, где молодежь осваивает законодательную практику. Мы помогаем расти ребятам со студенческой скамьи, погружаться в законодательные процессы. Раньше очень мало уделялось внимания молодежи, но, чтобы в будущем получить хороших специалистов мы обязаны в них вкладывать знания, умения, передавать опыт. Сегодня именно такую системную работу с молодёжью мы проводим в Законодательном Собрании", - заявил Евгений Люлин.

Он отметил, что в прошлом году депутаты наделили правом законодательной инициативы Молодежный парламент, и они тоже могут участвовать в разработке законов. На счету молодых парламентариев не одна разработанная инициатива. Таким образом, действующий созыв получил колоссальный опыт законотворчества.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин принял участие в стратсесии Молодежного парламента в Сарове.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph