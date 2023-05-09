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Общество

Нижегородцы предложили к благоустройству более 6500 новых территорий на сайте golosza.ru

19 мая 2023 13:32  [92] Общество

Больше 6500 новых территорий предложили нижегородцы на сайте golosza.ru для участия в рейтинговом голосовании по проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2024 году и позже.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, такая возможность у жителей региона появилась впервые.

"Месяц назад мы предложили нижегородцам не только голосовать за территории, которые будем благоустраивать в 2024 году, но и самим предлагать площадки, которые можно выставить на рейтинговое голосование в следующие годы. И уже сейчас у нас больше 6 500 предложений! Благодарю нижегородцев за такую активную позицию, а тех, кто еще не участвовал в рейтинговом голосовании, призываю не откладывать: до подведения итогов осталось меньше двух недель, именно от вас зависит, какие пространства обновятся в следующем году", - сказал Глеб Никитин.

Рейтинговое голосование за благоустройство в 2024 году на сайте https://golosza.ru продолжается до 31 мая включительно. На благоустройство общественных пространств-победителей будут выделены федеральные средства по нацпроекту "Жилье и городская среда". В Нижегородской области свои голоса за общественные пространства уже отдали около 270 тысяч человек. 

Рейтинговое голосование в регионе проходит ежегодно с 2019 года, за это время обновлено больше 550 общественных пространств – улицы, парки, набережные, площади, скверы, на месте неблагоустроенных пустырей и лесопосадок появились благоустроенные парки с прогулочными дорожками, скамейками, игровыми и спортивными площадками. 

Участие в онлайн-голосовании на сайте: https://golosza.ru/ займет не более пяти минут. Если раньше пользователь на данном сайте не регистрировался, то потребуется подтверждение номера телефона через СМС. После этого представится возможность изучить концепции благоустройства и выбрать из списка одну общественную территорию, которая, по мнению участвующего в голосовании, должна быть благоустроена в первую очередь.

Напомним, голосование за новые объекты благоустройства организовано по инициированному президентом России Владимиром Путиным национальному проекту "Жилье и городская среда". Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".

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Теги:
Глеб Никитин ФКГС
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