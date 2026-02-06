Мультфильмы о кибербезопасности покажут нижегородским школьникам в рамках "Цифрового ликбеза" Общество

Фото: Минцифры РФ

Новый сезон всероссийского проекта «Цифровой ликбез» от благотворительного фонда «Вклад в будущее» проводится в российских школах со 2 февраля по 1 марта 2026 года.

«Цифровой ликбез» – просветительский проект, который помогает детям и взрослым повысить цифровую грамотность и узнать больше о кибербезопасности в сети. Он состоит из серии просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов.

Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Нацпроект реализуется с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

В этом году эксперты фонда «Вклад в будущее» представят три ролика по темам: «Учись честно», «Умная выгода» и «Дропперство: что это и чем опасно» (данный ролик создан при экспертной поддержке департамента кибербезопасности Сбера). Они размещены на сайте проекта и доступны всем желающим https://digital-likbez.datalesson.ru/.

«Мы вместе работаем над созданием уникального образовательного продукта, который способствует формированию компетенций будущего поколения и обеспечивает безопасность пребывания в цифровом мире. Благодаря таким проектам публично и доступно освещаются важные темы повышения цифровой грамотности, а полученные знания необходимы для полноценного участия граждан в цифровой экономике и общественной жизни», – подчеркнул исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.

«Сегодня цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни детей и взрослых, и наша задача – не просто научить пользоваться сервисами, а помочь понять риски, научиться распознавать угрозы и принимать ответственные решения в интернете. Каждый новый сезон проекта «Цифровой ликбез» учитывает актуальные вызовы и сценарии, с которыми сталкиваются пользователи. Видеоролики позволяют в доступной и понятной форме объяснять сложные темы и сформировать устойчивые навыки цифровой грамотности и кибергигиены, которые пригодятся как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности», – добавила директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

К видеороликам прилагаются методические материалы. Ролики предназначены для возрастной категории 6+и рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами. Материалы проекта верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания».