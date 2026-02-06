Теплые установки как перспектива нацпроекта "Инфраструктура для жизни" Общество

Национальный проект "Инфраструктура для жизни", направленный на обеспечение граждан инфраструктурой нового качества, имеет раздел "Транспортная инфраструктура". Основная задача раздела – "строительство и реконструкция транспортных объектов, развитие общественного транспорта, повышение качества дорожной сети".

Зима 2025-2026 года убедительно напомнила, что мы живем в России, где снегопады и морозы придерживаются традиционных, а не европейских принципов. Особенно остро особенности национального климата почувствовали жители больших городов с отсутствующей или недостаточно развитой сетью метро. Январские и февральские морозы в часы пик стали серьезным испытанием для многих горожан и в первую очередь для детей. Скопление замерзших пассажиров, вынужденных 10-20 минут (а иногда и больше) ожидать свой автобус или трамвай на морозе, стали достаточными основаниями для того, чтобы вернуться к обсуждению вопроса о необходимости установки в городах теплых остановочных павильонов.

Мы предложили экспертам оценить перспективы этой идеи, выявив основные причины и ограничения, связанные с ее реализацией на практике.

Федор Сосенков, профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.ю.н., доцент:

"Перспективы возведения теплых павильонов на остановках общественного транспорта оценил бы как умеренные. С правовой точки зрения реализация вполне возможна. Более того, она в целом вписывается в целый ряд законов и подзаконных актов. Так, федеральные законы позволяют сделать вывод, что остановочные павильоны – это собственность городского округа. Таким образом, Нижний Новгород имеет полное право принимать решение о строительстве, реконструкции и содержании остановочных павильонов, включая оснащение их системами обогрева. Вне всякого сомнения, такая работа была бы полностью созвучна Национальному проекту "Жилье и городская среда", а также Стратегии социально-экономического развития Нижнего Новгорода. Однако как любое ответственное дело проект имеет ряд ограничений и проблемных вопросов. Ключевой ограничивающий фактор – это бюджетное ограничение. Бюджетный кодекс РФ требует четкого обоснования и планирования расходов, а создание и содержание теплых остановок — это не только капитальные, но и затем постоянные эксплуатационные расходы. Возможны также проблемы с землепользованием, подведением коммуникаций, соблюдением регламентов и обеспечением безопасности.

Наиболее верным было бы опробовать теплые остановочные павильоны в ряде пилотных зон: на наиболее загруженных маршрутах транспорта, а также в новых микрорайонах, где с планировкой должно быть меньше проблем. Затем, отработав механизм, можно было бы глобально утеплить транспортную сеть города".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Качество жизни меняется в тех случаях, когда в жизнь воплощаются амбициозные, еще вчера немыслимые проекты. Всеобщая история изобилует примерами такого рода, и история урбанистики в том числе. Поэтому я даже не сомневаюсь в том, что умные биклиматические остановочные павильоны, в которых зимой тепло, а летом прохладно, можно "принять ванну и выпить чашечку кофе", появятся в наших городах в перспективе 15-20 лет.

Как свидетельствует опыт ряда городов России, таких как Норильск, Салехард, Сургут, Якутск, где такие павильоны стоят, а также опыт зарубежных стран, использующих похожие технологии, реализация проекта состоит из двух частей: строительство и эксплуатация. При этом изготовление и монтаж (если исключить фактор коррупции) не выливаются в заоблачные цифры, и самодостаточные регионы, к которым относится и Нижегородская область, вполне могут себе это позволить. Обслуживание и эксплуатация (энергозатраты, охрана, уборка, ремонт и т.д.) действительно ложатся на бюджет, но в том случае, если не использовать различные экономические инструменты, оптимизирующие траты государственного бюджета.

Сегодня в нашей стране, да и в Нижнем Новгороде, сложился хороший опыт использования концессионных соглашений как метода для решения сложных задач, связанных с масштабными инфраструктурными проектами. Концессионный подход в строительстве и эксплуатации отечественной дорожно-транспортной инфраструктуры уже несколько лет демонстрирует свою эффективность. Разработать модель государственно-частного партнерства для реализации проекта биклиматических остановочных павильонов в городах – это задача управленческая, и она вполне решаемая. Если успешно загнивающая Европа (ах, какой забытый вкус у этого образа!) может себе позволить строить обогреваемые дороги, то для нас построить теплые остановки – это просто дело чести!"

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Цели у нацпроекта весьма гуманистические: новые дороги, благоустроенные парки и остановки транспорта – все то, что сделает нашу жизнь удобной и комфортной. С точки зрения разной и непредсказуемой погоды теплые остановки могут послужить отличным решением. И известно, что в некоторых городах России подобные идеи уже воплощены. Например, в Норильске к концу 2025 года установлено около 100 теплых павильонов общественного транспорта.

Анализируя данную инициативу, можно поразмышлять об эффекте от этого решения, который выразится в снижении нагрузки на поликлиники в осенне-зимний сезон и уменьшении экономических потерь от выдачи больничных листов. Однако возникает множество сопутствующих вопросов относительно реализации проекта. Установить теплые остановки можно, но кто будет их обслуживать, производить необходимый ремонт и в целом отвечать за финансирование? Очевидно, что теплые павильоны необходимо будет снабдить видеокамерами для контроля и порядка, что также повлечет дополнительные расходы. Можно предположить частно-государственное партнерство в проекте. Например, бизнесу будет интересно размещать рекламную информацию на внутренних панелях в обмен на обслуживание павильона.

Полагаю, перспектива у проекта есть, но на практике возникает слишком много сопровождающих вопросов. На данном этапе более реалистичным выглядит нормализация маршрутов общественного транспорта и их наполнение необходимым количеством единиц.

В перспективе ближайших 10 лет мне видятся комфортные теплые городские остановки, снабженные wi-fi и подогреваемыми скамейками, а автобус приходит вовремя. Именно в таком случае гражданин решит пересесть на общественный транспорт вместо личного автомобиля, что позволит разгрузить дороги от пробок".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Теплые остановочные павильоны общественного транспорта на внутригородских или, тем более, межрайонных маршрутах (имеющих значительно больший интервал движения) – идея вполне уместная. Как с точки зрения климатических особенностей большинства регионов РФ, так и в следствии достаточно продолжительных интервалов движения (графика) и их несоблюдения из-за погодных условий и дорожной обстановки. Всем хороша идея, но…

Как это часто бывает с объектами социальной инфраструктуры, все упирается в стоимость и эффективность расходования средств. Кто заплатит за строительство? Кто будет отвечать за поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии? Кто и как будет оплачивать работу таких теплых остановок?

И, не последнее по значимости, – что будет дешевле. Развернуть подобную, явно не дешевую, а значит выборочно расположенную сеть теплых остановочных павильонов или, например, обеспечить более плотный график с укороченным интервалом движения общественного транспорта в морозы? Чисто с точки зрения экономической целесообразности и эффективности? Ведь, по большому счету, люди мерзнут на остановке не от безделья, а потому что пытаются куда-то добраться.

Например, 7-8 минутный интервал вместо 15-минутного обрадует их даже больше, чем теплая остановка. И спрашивать их об этом бесполезно, так как выберут обе опции, не задумываясь. Задача власти как раз в том, чтобы выбрать оптимальный вариант решения проблемы".

Андрей Чугунов, журналист:

"В том, что нижегородцы вынуждены подолгу стоять на остановках, виноваты не "особенности национального климата" (даже в январские и февральские морозы, которые сейчас почему-то все чаще называют аномальными), а график работы общественного транспорта.

И утепленные остановочные павильоны вряд ли станут хоть каким-то спасением. Тем более, что подобный проект несколько лет назад в Нижнем Новгороде попытался реализовать Сбербанк.

Если помните, на отдельных остановках появились павильоны с подогревом, где были установлены сберовские терминалы и банкоматы. Правда, через некоторое (не очень продолжительное) время эта техника исчезла, а вслед за ней исчезли и сами павильоны.

На смену сберовским павильонам пришли "умные", но совсем не теплые остановки. Концессия Ростелекома на этот элемент транспортной инфраструктуры закончится в 2028 году, после чего остановки станут собственностью муниципалитета. И нетрудно предсказать, во что они превратятся еще через пару лет".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".

Изображение сгенерировано нейросетью.