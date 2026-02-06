Пешком во Владивосток: семья блогеров добралась до Нижегородской области Общество

Фото: телеграм-канал "Пешком через Россию | Москва -> Владивосток"

Супружеская пара Павел и Тамара, идущая пешком из Москвы до Владивостока, добралась до Нижегородской области. Об этом сообщается в их телеграм-канале

Старт экспедиции состоялся ранним утром 19 января в 06:35. По их расчетам, путь займет около года и потребует примерно 13 миллионов шагов.

По словам путешественников, их цель — не установить рекорд, а проверить себя, укрепить семейную связь и напомнить, что большие цели достигаются ежедневным трудом и дисциплиной.

"Этот путь — не про спорт и не про рекорд ради рекорда. Он про силу семьи, умение идти, даже когда тяжело, и про то, что счастье часто не в точке назначения, а в самом процессе", - написали они в своем канале.

Каждый день пара публикует отчеты о количестве шагов, пройденном расстоянии, расходах, а также делится фотографиями, видео и личными впечатлениями о встреченных людях и городах.

С момента старта пара уже прошла более 400 километров, потратила почти 59 тысяч рублей: 22,2 тысячи ушло на еду, 34 тысячи — на проживание, ещё 2,5 тысячи — на прочие расходы. Прошлую ночь пара провела в Гороховце, а сегодня достигла района Ильиногорска в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области запустили новый чат-бот для туристов.