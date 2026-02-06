Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 февраля 2026 14:19Без заморозок: Т2 нарастила темпы развития сети в Приволжье на фоне непогоды
06 февраля 2026 14:00Пешком во Владивосток: семья блогеров добралась до Нижегородской области
06 февраля 2026 13:28Нижегородская область стала одним из лидеров по обновлению лифтов в стране
06 февраля 2026 13:01Именинники смогут бесплатно прокатиться на нижегородской канатке
06 февраля 2026 12:50Нижегородцев ждут теплые, но снежные выходные
06 февраля 2026 12:38Одобрено финансирование нового корпуса школы №118 в Нижнем Новгороде
06 февраля 2026 12:24Мультфильмы о кибербезопасности покажут нижегородским школьникам в рамках "Цифрового ликбеза"
06 февраля 2026 12:00Теплые установки как перспектива нацпроекта "Инфраструктура для жизни"
06 февраля 2026 11:59В Нижегородской области стартовал проект Минтруда РФ по профориентации учащихся 6-11 классов и студентов
06 февраля 2026 11:53Маршруты трамваев №2 и №27 сократили из-за пожара на Ильинской улице
Общество

Пешком во Владивосток: семья блогеров добралась до Нижегородской области

06 февраля 2026 14:00 Общество
Пешком во Владивосток: семья блогеров добралась до Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Пешком через Россию | Москва -> Владивосток"

Супружеская пара Павел и Тамара, идущая пешком из Москвы до Владивостока, добралась до Нижегородской области. Об этом сообщается в их телеграм-канале 

Старт экспедиции состоялся ранним утром 19 января в 06:35. По их расчетам, путь займет около года и потребует примерно 13 миллионов шагов.

По словам путешественников, их цель — не установить рекорд, а проверить себя, укрепить семейную связь и напомнить, что большие цели достигаются ежедневным трудом и дисциплиной. 

"Этот путь — не про спорт и не про рекорд ради рекорда. Он про силу семьи, умение идти, даже когда тяжело, и про то, что счастье часто не в точке назначения, а в самом процессе", - написали они в своем канале.

Каждый день пара публикует отчеты о количестве шагов, пройденном расстоянии, расходах, а также делится фотографиями, видео и личными впечатлениями о встреченных людях и городах.  

С момента старта пара уже прошла более 400 километров, потратила почти 59 тысяч рублей: 22,2 тысячи ушло на еду, 34 тысячи — на проживание, ещё 2,5 тысячи — на прочие расходы. Прошлую ночь пара провела в Гороховце, а сегодня достигла района Ильиногорска в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области запустили новый чат-бот для туристов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Путешествия Семья
Поделиться:
Новости по теме
02 февраля 2026 13:32От закрытого города — к туристическому флагману: как Нижегородская область вошла в топ-3 России
30 января 2026 13:24Нижегородскую область в 2025 году посетили более 5 млн туристов
18 января 2026 17:22Нижегородская область может войти в пятерку самых туристических регионов России
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных