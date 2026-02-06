Нижегородцев ждут теплые, но снежные выходные

Фото:
В грядущие выходные в Нижнем Новгороде вновь ожидаются снегопады, однако станет ощутимо теплее. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".
В субботу, 7 февраля, на протяжении всего дня будет идти снег. Утром столбики термометров покажут -10 градусов, днём и вечером температура составит -9, ночью снова опустится до -10 градусов. Ветер будет слабым — от 1 до 2 м/с.
В воскресенье, 8 февраля, осадки пойдут на спад. Утром возможен небольшой снег, температура воздуха составит -11. Днём ожидается облачность с прояснениями, термометры покажут те же -11. Вечером небо прояснится, но похолодает до -13, а ночью — до -16. Ветер усилится до 3-4 м/с.
Ранее мэр Юрий Шалабаев предупреждал жителей о новых снегопадах.
