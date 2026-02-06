Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

Именинники смогут бесплатно прокатиться на нижегородской канатке

06 февраля 2026 13:01 Общество
Именинники смогут бесплатно прокатиться на нижегородской канатке

Фото: Александр Воложанин

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, организует праздничную акцию в честь 14-летия со дня запуска. С 9 по 11 февраля все именинники смогут воспользоваться бесплатным проездом в обе стороны, сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги".

Чтобы получить бесплатный билет, нужно прийти в кассу в свой день рождения и показать оригинал документа, подтверждающего личность и дату рождения. Акция действует в течение одного дня.

Если пассажир планирует поездку в обе стороны, то после того как он доедет в одном направлении, ему нужно будет выйти из кабины, подойти к дежурному на станции и снова предъявить документ для получения обратного билета.

Ранее сообщалось, что более 2 млн человек воспользовались нижегородской канаткой после ее масштабной модернизации весной 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

