Именинники смогут бесплатно прокатиться на нижегородской канатке

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, организует праздничную акцию в честь 14-летия со дня запуска. С 9 по 11 февраля все именинники смогут воспользоваться бесплатным проездом в обе стороны, сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги".
Чтобы получить бесплатный билет, нужно прийти в кассу в свой день рождения и показать оригинал документа, подтверждающего личность и дату рождения. Акция действует в течение одного дня.
Если пассажир планирует поездку в обе стороны, то после того как он доедет в одном направлении, ему нужно будет выйти из кабины, подойти к дежурному на станции и снова предъявить документ для получения обратного билета.
Ранее сообщалось, что более 2 млн человек воспользовались нижегородской канаткой после ее масштабной модернизации весной 2025 года.
