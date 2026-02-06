Нижегородская область стала одним из лидеров по обновлению лифтов в стране Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по замене лифтового оборудования в России. В одном ряду с ней оказались Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Как отметил генеральный директор Ассоциации "Российское лифтовое объединение", секретарь Комиссии по лифтам Общественного совета при Минстрое России Петр Харламов, в этих субъектах РФ сегодня отсутствуют лифты старше 25 лет.

"В этих регионах хорошо выстроена система контроля. Как только подъемный механизм достигает предельного возраста, его сразу включают в программу замены", — пояснил эксперт в интервью "Российской газете".

В то же время Национальный лифтовой союз настоятельно рекомендует ускорить обновление лифтов сразу в 11 регионах страны. Речь идет о Самарской, Саратовской, Ярославской, Ульяновской, Смоленской, Мурманской, Астраханской и Тверской областях, а также о Чувашии, Удмуртии и Карачаево-Черкесии. Именно в этих субъектах зафиксировано наибольшее количество лифтов, чей возраст превышает установленный норматив в 25 лет.

В целом по России, согласно требованиям Евразийской экономической комиссии, до 2030 года предстоит заменить более 110 тысяч подъемных механизмов.

Журналисты поинтересовались, откуда взялся сам норматив в 25 лет и кто его определил. По словам Петра Харламова, этот срок был установлен еще в советский период, когда работало Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам. Тогда специалисты ЦПКБ совместно с заводами-производителями определили нормативный срок службы лифта именно в 25 лет.

При этом эксперт подчеркнул, что универсального срока для всех лифтов не существует.

"Все лифты разные. Как и люди. Например, в Китае норматив службы лифта составляет 15 лет. А в Италии мне доводилось видеть лифты, которые работают чуть ли не с позапрошлого века — и при этом исправно", — отметил Харламов.

Он добавил, что в конечном итоге все зависит от национального законодательства. Российские власти при необходимости могут пересмотреть срок службы лифтов как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения.

"Если срок будет уменьшен, это может дать толчок более быстрому и технологичному развитию отрасли. Это похоже на ситуацию со смартфонами: мы меняем их примерно раз в пять лет, потому что технологии постоянно обновляются", — пояснил эксперт.

Что касается стоимости, сегодня замена одного лифта обходится более чем в 4 млн рублей. Само оборудование стоит порядка 2 млн рублей, еще около 2 млн требуется на демонтаж старого лифта и установку нового. Весь комплекс работ занимает не менее одного месяца, уточнил Харламов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала первым регионом России, который успешно завершил пилотный этап программу по ускоренной замене лифтов. С 2023 года региональный оператор обновил почти 2400 лифтов старше 25 лет.