Дороги вокруг КРК "Нагорный" на Гагарина перекроют 20 мая из-за спортивно-патриотического праздника Общество

В Нижнем Новгороде 20 мая будет временно перекрыто движение транспорта по периметру КРК "Нагорный" на пр. Гагарина (около дома №29). Об этом предупредили в горадминистрации.

Ограничения будут действовать с 00:00 до 21:00. Объезд будет организован по прилегающим дорогам.

Движение перекроют по причине проведения на территории Дворца спорта спортивно-патриотического праздника в честь завершения регионального этапа Всероссийского чемпионата Офицерской хоккейной лиги.

Начало финальных матчей с 11:00, вход свободный.

На уличной площадке будут развёрнуты лабиринт "Спортивное ориентирование", стритбол, площадки ГТО и лазерный тир, а также будут работать полевая кухня и выставка спецтехники. Мероприятие рассчитано и на детей, и на взрослый. Участие бесплатное.