Новая корпоративная книга АПЗ "Родные пейзажи" передана в Центральную городскую библиотеку Общество

Фото: Александр Барыкин

Презентация корпоративного издания Арзамасского приборостроительного завода "Родные просторы" прошла в Центральной городской библиотеке им. Горького. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Согласно информации, идея издания данной книги как сборника творческих работ приборостроителей принадлежит гендиректору завода Андрею Капустину.

Издание включает в себя различные аспекты творчества сотрудников АПЗ. Новая книга будет интересна как жителям, так и гостям Арзамаса.

Также в ходе презентации сборника несколько экземпляров было разыграно по итогам викторины об истории города и Арзамасского приборостроительного завода.

Доктор филологических наук, профессор Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского Людмила Климкова отметила в рецензии на книгу, что она доставляет эстетическое наслаждение и очень хорошо отражает понятие русскости - нашего национального характера. "Бесконечные родные просторы символизируют широту души русского человека, храмы - соборность, обработанные поля - трудолюбие и т.д. То есть книга воспитывает любовь читателей к своей малой родине", - подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что три награды получил Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина накануне Дня Победы 9 мая.