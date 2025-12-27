Нижегородцы отклонили идею переименовать маршруты №31 и Э-31

Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Общество

27 декабря 2025 09:05 Общество
Нижегородцы выступили против изменения номеров автобусного и электробусного маршрутов №31. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона. 

Ведомстве подвели итоги завершившегося 25 декабря опроса среди пассажиров. Жителям предлагалось выбрать: сохранить действующие номера маршрутов или присвоить им новые, чтобы избежать недоразумений. Однако большинство участников опроса высказались за то, чтобы оставить всё как есть.

Инициатива изменить нумерацию исходила от жителей Приокского района Нижнего Новгорода. Они обращались в министерство с жалобами на неудобства: автобус №31 и электробус №Э-31 имеют одинаковые номера и следуют от одной и той же остановки — "Автостанция Щербинки", при этом совпадают на протяжении одиннадцати остановок.  Из-за этого пассажиры часто путают транспортные средства и садятся не в тот маршрут, что приводит к опозданиям и недовольству.

Несмотря на это, по итогам голосования было решено сохранить существующую нумерацию маршрутов.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь общественный транспорт Нижнего Новгорода будет работать дольше обычного.

