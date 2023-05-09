Регулярное авиасообщение между Россией и Кубой возобновится летом 2023 года Общество

Регулярное авиасообщение между Россией и Кубой вновь возобновится летом 2023 года. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита на Кубу.

Рейсы будет осуществлять авиакомпания "Россия". Планируется еженедельно три рейса в неделю из Москвы по 650-750 пассажиров в обе стороны.

"Республика Куба — для нас ключевой партнер и популярное место отдыха россиян. Мы также всегда рады кубинским гражданам, которые могут приезжать в Россию с деловыми и туристическими целями. В рамках нашего визита в Гавану и по поручению Президента РФ Правительством России проработано и принято решение о возобновлении регулярного авиасообщения из России на Кубу", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В настоящее время между Республикой Куба и Россией есть прямое чартерное авиасообщение – 6 рейсов в неделю.

Совокупный пассажиропоток (чартерные и регулярные перевозки) по итогам года может составить до 150 тыс. человек.

Напомним, что весной 2022 года ряд стран закрыл свое воздушное пространство для пролетов российских самолетов, из-за чего исчезла возможность летать на Кубу прямыми регулярными рейсами из России.