Профсоюз оказывает помощь нижегородским медикам, пострадавшим в ДТП Общество

В Нижегородской области Профсоюз работников здравоохранения помогает медицинским сотрудникам, пострадавшим в двух ДТП, произошедших за последние две недели. Об этом сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Первая авария произошла 11 января в Павлове. Во время транспортировки пациента машина скорой помощи столкнулась с легковушкой. Пострадали 37-летний фельдшер и 23-летняя медсестра Богородской центральной райбольницы.

Фельдшер, состоящий в Профсоюзе, сможет получить компенсацию даже при легкой степени повреждений. Медсестра и водитель спецтранспорта в профсоюз не входят, потому выплаты им не положены.

Вторая авария произошла 21 января на трассе "Нижний Новгород – Шахунья – Киров". Трое сотрудников Тоншаевской ЦРБ ехали в командировку в областной центр, когда их автомобиль столкнулся с другой машиной. В результате погиб 58-летний водитель. 59-летнюю медсестру с серьезными травмами госпитализировали.

Представитель Профсоюза принял участие в расследовании произошедшего. Пострадавшие получат все предусмотренные компенсации.

