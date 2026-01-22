10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 января 2026 13:47Нижегородская станция аэрации получила новое предупреждение из-за вони
22 января 2026 13:30Профсоюз оказывает помощь нижегородским медикам, пострадавшим в ДТП
22 января 2026 13:15Соцвыплаты и пособия проиндексируют в Нижегородской области с 1 февраля
22 января 2026 12:49Покупай на маркетплейсе и регистрируй онлайн: как активировать сим-карту Билайна
22 января 2026 12:37Новые правила обучения введут в нижегородских автошколах
22 января 2026 12:22Нижегородские соцучастковые провели мастер-классы в поддержку бойцов СВО
22 января 2026 11:53Автобусные маршруты могут изменить из-за новых станций нижегородского метро
22 января 2026 10:5525 новых маршрутов запустили в Нижнем Новгороде
22 января 2026 10:28Т2 запустила первую рекламную кампанию для бренда кибербезопасности SafeWall
22 января 2026 10:17Черкасов принес соболезнования родным сотрудников "КРПП НО", погибших в ДТП
Общество

Профсоюз оказывает помощь нижегородским медикам, пострадавшим в ДТП

22 января 2026 13:30 Общество
Профсоюз оказывает помощь нижегородским медикам, пострадавшим в ДТП

В Нижегородской области Профсоюз работников здравоохранения помогает медицинским сотрудникам, пострадавшим в двух ДТП, произошедших за последние две недели. Об этом сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Первая авария произошла 11 января в Павлове. Во время транспортировки пациента машина скорой помощи столкнулась с легковушкой. Пострадали 37-летний фельдшер и 23-летняя медсестра Богородской центральной райбольницы.

Фельдшер, состоящий в Профсоюзе, сможет получить компенсацию даже при легкой степени повреждений. Медсестра и водитель спецтранспорта в профсоюз не входят, потому выплаты им не положены.

Вторая авария произошла 21 января на трассе "Нижний Новгород – Шахунья – Киров". Трое сотрудников Тоншаевской ЦРБ ехали в командировку в областной центр, когда их автомобиль столкнулся с другой машиной. В результате погиб 58-летний водитель. 59-летнюю медсестру с серьезными травмами госпитализировали.

Представитель Профсоюза принял участие в расследовании произошедшего. Пострадавшие получат все предусмотренные компенсации.

Сообщалось, что 20 января на трассе Р-158 под Арзамасом погибли сотрудники Корпорации промышленности и предпринимательства Нижегородской области. Глава областного минпрома Максим Черкасов принес соболезнования родственникам погибших. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи ДТП Профсоюз
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных