Нижегородцы могут проголосовать за Пушкинскую лиственницу в конкурсе "Деревья – памятники живой природы" Общество

Нижегородцы могут проголосовать за Пушкинскую лиственницу в конкурсе Деревья – памятники живой природы

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородцы могут проголосовать за Пушкинскую лиственницу в конкурсе "Деревья – памятники живой природы". Об этом сообщают организаторы.

Конкурс является частью всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы", целью которой является поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность для Российской Федерации, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование единого Национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Список деревьев-участников был утвержден сертификационной комиссией всероссийской программы согласно полученным заявкам от руководителей исполнительной власти субъектов РФ. Среди 69 номинантов конкурса: Пушкинская лиственница, Пушкинский и Суворовский дубы, кедр Пастернака, ясень Поленова, сосна Кузнецова, платан Палласа, тополь графа Панина, Сибирская яблоня и груша-Кормилица, тис Курильский мудрец, береза Долины гейзеров, Священная лиственница, самая большая ель Фенноскандии, каштан Льва Толстого и многие другие уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

От Нижегородской области в конкурсе представлена Пушкинская лиственница, растущая на территории государственного литературно-мемориального и природного Музея-заповедника А.С. Пушкина в селе Большое Болдино.. Возраст дерева - 325 лет, высота - 20 метров.

"Пушкинская лиственница - это стройное, статное, красивое, здоровое дерево. По преданию, эта лиственница, произрастающая перед главным зданием усадьбы и служащая его природным украшением, посажена самим Александром Сергеевичем Пушкиным осенью 1833 года. Однако эксперты центра древесных экспертиз "Здорового леса", в условиях дендрохронологической лаборатории, установили, что возраст лиственницы значительно больше возраста обозначенного события.

Проголосовать за лиственницу можно на сайте проекта до 1 августа 2023 года.