Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
Гастроли Ростовского драмтеатра
Расширен перечень нижегородских медиков, получающих соцвыплаты
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 мая 2023 14:57  [1] Нижегородцы могут проголосовать за Пушкинскую лиственницу в конкурсе "Деревья – памятники живой природы"
20 мая 2023 13:34  [169] Девять человек представят Нижегородскую область в финале XIV Международной олимпиады "IT-Планета 2023
20 мая 2023 11:23  [237] Глеб Никитин проверил ход работ по созданию новых корпусов в "Лазурном"
20 мая 2023 10:44  [173] Глеб Никитин встретился с финалистами регионального этапа соревнований "Робототехническое многоборье"
19 мая 2023 18:54  [326] Работа нижегородского метрополитена будет продлена во время "Ночи музеев - 2023"
19 мая 2023 18:40  [334] Бесплатное профобучение организуют для ветеранов СВО в Нижегородской области
19 мая 2023 18:19  [339] Захару Прилепину сделали третью операцию 19 мая
19 мая 2023 18:14  [349] Народные дружинники помогли раскрыть более сотни преступлений в Нижнем Новгороде в 2022 году
19 мая 2023 18:06  [345] Андрей Саносян: "Визит делегации Узбекистана в Нижний Новгород — свидетельство самых серьезных намерений к развитию сотрудничества"
19 мая 2023 17:56  [313] Регулярное авиасообщение между Россией и Кубой возобновится летом 2023 года
Общество

Нижегородцы могут проголосовать за Пушкинскую лиственницу в конкурсе "Деревья – памятники живой природы"

20 мая 2023 14:57  [1] Общество
Нижегородцы могут проголосовать за Пушкинскую лиственницу в конкурсе Деревья – памятники живой природы

Нижегородцы могут проголосовать за Пушкинскую лиственницу в конкурсе Деревья – памятники живой природы

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородцы могут проголосовать за Пушкинскую лиственницу в конкурсе "Деревья – памятники живой природы". Об этом сообщают организаторы.

Конкурс является частью всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы", целью которой является поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность для Российской Федерации, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование единого Национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Список деревьев-участников был утвержден сертификационной комиссией всероссийской программы согласно полученным заявкам от руководителей исполнительной власти субъектов РФ. Среди 69 номинантов конкурса: Пушкинская лиственница, Пушкинский и Суворовский дубы, кедр Пастернака, ясень Поленова, сосна Кузнецова, платан Палласа, тополь графа Панина, Сибирская яблоня и груша-Кормилица, тис Курильский мудрец, береза Долины гейзеров, Священная лиственница, самая большая ель Фенноскандии, каштан Льва Толстого и многие другие уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

От Нижегородской области в конкурсе представлена Пушкинская лиственница, растущая на территории государственного литературно-мемориального и природного Музея-заповедника А.С. Пушкина в селе Большое Болдино.. Возраст дерева - 325 лет, высота - 20 метров.

"Пушкинская лиственница - это стройное, статное, красивое, здоровое дерево. По преданию, эта лиственница, произрастающая перед главным зданием усадьбы и служащая его природным украшением, посажена самим Александром Сергеевичем Пушкиным осенью 1833 года. Однако эксперты центра древесных экспертиз "Здорового леса", в условиях дендрохронологической лаборатории, установили, что возраст лиственницы значительно больше возраста обозначенного события.

Проголосовать за лиственницу можно на сайте проекта до 1 августа 2023 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Природа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph