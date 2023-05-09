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Почти 200 нижегородцев нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства

20 мая 2023 15:59  [78] Экономика

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Почти 200 нижегородцев нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Региональный этап ярмарки состоялся в Нижегородской области 14 и 15 апреля.

"Участие в ярмарке трудоустройства в Нижегородской области приняли почти 130 предприятий, которые предложили соискателям более 7 тысяч вакансий. Предварительное собеседование и приглашение на работу получили 896 человек, из которых почти 200 уже приступили к исполнению трудовых обязанностей. Новых сотрудников нашли 42 работодателя. Летом Нижегородская область примет активное участие в федеральном этапе ярмарки. Для этого подбирается удобная площадка. Такие мероприятия помогают улучшить ситуацию на рынке труда", - отметил руководитель областного управления по труду и занятости населения Игорь Пантюхин.

Один из участников регионального этапа ярмарки – АО "Нормаль". Заместитель генерального директора по безопасности и кадровой политике предприятия Дмитрий Паршин отметил, что участие в мероприятии позволило оперативно найти новых сотрудников.

"В современных условиях необходимо быстро и эффективно решать возникающие кадровые вопросы, а центр занятости нам в этом помогает. Мы стараемся активно участвовать во всех мероприятиях центра, в том числе во Всероссийской ярмарке трудоустройства, благодаря которой нашли себе необходимый персонал", - сказал он.
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Нижегородской области посетили более 3 тыс. человек.

Одним из соискателей, нашедших работу на ярмарке, стал Андрей Мельников. Он был принят на работу учеником токаря.

"Я пришел на ярмарку, рассчитывая найти работу, которая по душе. Всегда любил труд и не боялся работы. Сейчас обучаюсь навыкам токарной обработки деталей", - рассказал он.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 23 июня.

Напомним, в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" реализуется программа по модернизации службы занятости населения, призванная повысить эффективность работы организации. В 2022 году Нижегородская область стала участником первого этапа комплексной модернизации службы занятости. В регионе был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием "Нижегородский центр занятости населения" и под брендом "Кадровый центр "Работа России".

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Теги:
Занятость и безработица
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