Евгений Люлин принял участие в работе V Кустового форума молодежных палат в Дзержинске Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин совместно с региональными депутатами принял участие в работе V Кустового форума молодежных палат в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Форум собрал больше 80 молодых участников – представителей 12 округов Нижегородской области.

В рамках форума работали три секции: "Эффективные методы развития молодежных сообществ, молодежные субкультуры и вовлечение молодежи в реализацию государственной молодежной политики", "Экологическое просвещение молодежи", "Ведение ответственного предпринимательства как основа устойчивого экономического развития региона".

"Подобный форум с участием ребят из районов Законодательное Собрание проводит уже пятый раз, и с каждой встречей молодежи становится больше, а проблематика все серьезнее. В этот раз вместе с участниками мы обсуждаем 5 новых проектов, среди которых экологическое воспитание детей и молодежи, организация путешествий для людей с ограниченными возможностями, вовлечение молодежи в общественные организации. Многие из этих идей могут стать серьезными и полезными проектами", - отметил Евгений Люлин.

"Форумы молодежи – это всегда ярко, шумно и интересно. Надеюсь, V Кустовой форум Молодёжных палат Нижегородской области в Дзержинске будет полезным, как для участников, так и для опытных законодателей, которые сегодня выступают в роли наставников. Мы показали молодежи, как устроена работа, связанная с управлением государством, субъектом и отдельным муниципалитетом. Ребята задают смелые и правильные вопросы, их проекты и идеи может не все доработаны, но однозначно имеют перспективы. Уверен, многие из них в скором времени будут работать на благо нашего города, области и страны", - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

На экологической секции молодые парламентарии презентовали приложение, обучающее пользователей правильно утилизировать отходы и показывающее на карте ближайшие экопункты.

"Наши идеи получили высокие оценки от старших коллег. Мы надеемся, что наше приложение позволит вовлечь еще больше детей и взрослых в решение экологических проблем. Вместе с этим, мы показали еще и такие проекты как "Экотур 360", позволяющий в виртуальном режиме знакомиться с природой Нижегородской области, и как при помощи субстрата можно создавать дополнительные зеленые пространства, очистить почву и увлечь школьников ботаникой и экологией, выращивая микрозелень. С поддержкой наших опытных наставников мы готовы воплощать всё задуманное в жизнь", - заявил председатель комиссии по экологии Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Андрей Амосов.

На секции по социальным вопросам участники обсудили вовлечение молодежи в общественные организации. Для молодежи это возможность высказываться, делиться идеями и быть полезными обществу. Так, в рамках форума участники секции подняли вопрос взаимодействия органов власти с уличными художниками. Есть предложение предоставлять граффитистам ветхие и старые здания для демонстрации своего искусства.

"Форум — это отличная возможность для ребят обменяться опытом, получить знания, услышать старших коллег. А для нас — это возможность увидеть новые яркие звёздочки, помочь им зажечься, использовать таланты и начинания молодых людей на благо развития города, области, страны", - подчеркнула председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева.

"Ребята предлагают взвешенные и конкретные идеи. Договорились, что пора выходить из стадии предложений к стадии их реализации. Сегодня существуют все возможности для закрепления законодательных инициатив молодежи в нашем регионе. Пора учиться брать на себя ответственность — это отличная школа для будущих политиков и руководителей. Мы с депутатами всегда готовы поддержать инициативы ребят и помочь в их реализации", - заявил Евгений Люлин.

Ранее спикер ЗСНО Евгений Люлин встретился со студентами нижегородского филиала РАНХиГС.