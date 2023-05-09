Молодогвардейцы провели мастер-класс по изготовлению талисманов для военнослужащих Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

На площадке Центра внешкольной работы Богородска состоялся I Детско-родительский форум "Мы – единое целое".

Организаторами форума выступили Центр внешкольной работы Богородска, муниципальный клуб "Большой перемены" Богородского муниципального округа, Молодежная палата при Совете депутатов округа и местное отделение "Молодой Гвардии Единой России" при содействии Штаба общественной поддержки.

В форуме приняли участие школьники, студенты, педагоги образовательных учреждений муниципального округа, а также родители учащихся. Для них была подготовлена насыщенная и познавательная программа, различные интерактивные площадки.

Участники смогли пообщаться с победителями всероссийского конкурса "Прогулки по стране", предложить свои идеи к празднованию Дня молодежи и 100-летия Богородска, поучаствовать в подвижных играх и многих других мероприятиях.

Активисты "Молодой Гвардии" провели для всех желающих мастер-класс по изготовлению талисманов в виде известного мультгероя Чебурашки для военнослужащих, работающих в зоне проведения СВО.

Напомним, главный персонаж детской сказки стал одним из символов СВО после того, как на Украине его признали "антигероем". Волонтеры отправляют бойцам шевроны с изображением сказочного героя и надписью "Зачебурашим".

Также все желающие смогли принять участие в мастер-классах по фото - и видеосъемке, изготовлению кондитерских изделий, поиграть в настольные игры.

"Детско-родительский форум проходит на территории Богородского муниципального округа впервые. И хотелось бы, чтобы его проведение стало ежегодной традицией в преддверии летних каникул. Это не только возможность узнать что-то новое и полезное, поделиться своими инициативами, но и создавать новые форматы общения, находить точки взаимодействия людей разных поколений. Ребята, педагоги, родители и даже бабушки и дедушки с большим интересом общались, делились опытом, вместе участвовали в мероприятиях", - подчеркнул руководитель Богородского штаба "Молодой Гвардии Единой России" Владислав Топков.

Завершился форум выступлением детских и молодежных творческих коллективов и солистов.