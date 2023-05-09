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Культура и отдых

Более 4 тысяч человек посетили передвижной музей "Поезд Победы" в Нижегородской области

22 мая 2023 16:50  [83] Культура и отдых

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Более 4 тысяч человек посетили передвижной музей "Поезд Победы" в Нижегородской области с 19 по 21 мая. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, выставку посетили ветераны, сотрудники органов государственной власти, учащиеся образовательных учреждений, многодетные и малообеспеченные семьи, члены семей мобилизованных, а также другие жители и гости региона.

200 представителей движения "Волонтеры Победы" помогали в зонах регистрации и формирования групп, сопровождали гостей в ходе экскурсии, а также оказали помощь в самом поезде.

Руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина отметила, что в этом году "Поезд Победы".

Ранее сообщалось, что "Ночь музеев" в Нижегородской области посетили 254 тысячи человек.

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Теги:
ВОВ История поезда
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