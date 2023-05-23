Акция "Шаги здоровья", приуроченная ко Всемирному дню скандинавской ходьбы, проходит в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В рамках проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия" при содействии Штаба общественной поддержки в регионе проходят занятия и мастер-классы по скандинавской ходьбе для людей "серебряного" возраста.

Сегодня региональный координатор партпроекта, заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов поздравил со Всемирным днем скандинавской ходьбы любителей этого вида спорта в Автозаводском районе.

"Поддержка и развитие программ активного и здорового долголетия - главные направления работы партийного проекта. А скандинавская ходьба стала одним из самых популярных и доступных видов активности. С каждым днем все больше любителей ходьбы с палками выходят на улицы и больших городов, и маленьких сел. Регулярные занятия дают ощутимый оздоровительный эффект, это отличная профилактика многих болезней и тренировка мышц. Кроме того, для людей старшего поколения это возможность не только поддержать свое здоровье на хорошем уровне, но и получить радость общения. Наши активисты и депутаты помогают в организации занятий, приобретении инвентаря, проведении различных спортивных мероприятий", - отметил Владимир Тарасов.

Координатор партпроекта также сообщил, что с конца мая на площадке Штаба общественной поддержки будут регулярно проходить лекции по охране здоровья, механизмах долголетия и укреплении иммунитета. "Часы здоровья" будут проводить представители регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики". Желающие могут записаться по телефону (8-831) 435 13 81.

По окончании праздничного старта группа автозаводских энтузиастов под руководством опытного инструктора по северной ходьбе муниципального центра спортивных объектов и ГТО Ольги Кротковой отправилась на тренировку в парк культуры Автозаводского района.

Руководитель соседского центра на проспекте Молодежном Елена Пудова отметила, что такие мероприятия сближают жителей, приобщают к активному досугу и заряжают здоровьем и энергией.

"Мы проводим тренировки в парке, и наша группа регулярно с удовольствием занимается этим видом спорта. Надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество, и желаю всем причастным к празднику здоровья и новых спортивных успехов", - сказала она.

План проведения тренировок по скандинавской ходьбе в районах Нижнего Новгорода можно узнать в соседских центрах.

Напомним, Всемирный день скандинавской ходьбы - это праздник, который ежегодно проводится в конце мая одновременно во многих городах мира: любители ходьбы с палками выходят на улицы своих городов, чтобы показать свою приверженность к активному и здоровому образу жизни.

Северная ходьба - ходьба с палками, вид физической активности, при котором используются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. В России, по данным Российской Федерации северной ходьбы, более миллиона человек занимается этим видом спорта. В нашей стране Всемирный день скандинавской ходьбы отмечают с 2015 года.