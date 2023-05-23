Знакомство с экономическим потенциалом Сокольского района
Время работы Нижегородского кремля продлено
Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
23 мая 2023 16:42  [6] Уйти нельзя остаться: Яглыч поставит запятую 20 июня — в новом сериале "Ухожу красиво"
23 мая 2023 14:08  [145] "Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 13:50  [147] Фестиваль сирийской культуры открылся в Нижнем Новгороде
22 мая 2023 18:52  [326] На дальней станции сойду: Wink покажет документальный сериал "Поуехавшие" об историях горожан, начавших свое дело в провинции
22 мая 2023 17:56  [517] Российский кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдёт в Кстовском районе 27-31 мая
22 мая 2023 16:50  [448] Более 4 тысяч человек посетили передвижной музей "Поезд Победы" в Нижегородской области
22 мая 2023 10:18  [366] "Ночь музеев" в Нижегородской области посетили 254 тысячи человек
20 мая 2023 12:42  [654] Серия фестивалей национальных культур пройдёт в Нижегородской области в этом году
20 мая 2023 10:20  [701] Музей "Паровозы России" в Нижнем Новгороде будет работать всю ночь с 20 на 21 мая
19 мая 2023 17:10  [824] "Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Культура и отдых

Уйти нельзя остаться: Яглыч поставит запятую 20 июня — в новом сериале "Ухожу красиво"

23 мая 2023 16:42  [6] Культура и отдых

Премьера комедийного экшн-сериала "Ухожу красиво" (18+) c Владимиром Яглычем в главной роли состоится 20 июня 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink ("Ростелеком"). Кинокомпания "Вселенная кино", "НМГ Студия" и Wink представляют официальные трейлер и постер проекта, а также фото со съемок. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

Режиссером проекта стал лауреат премии "Золотой Орел" Миша Поляков ("О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", "Секреты семейной жизни", "Время жить, время умирать"). В 10-серийной истории также снялись Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Фёдор Лавров и другие.

Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Еще вчера это был тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, а теперь его не узнать. Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко! Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.

"Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искромётной комедией. "Ухожу красиво!" — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться", — комментирует идею сериала продюсер Андрей Шишканов.

"Сериал получился динамичным и ярким, огненным в буквальном смысле слова. Это не просто очередная полицейская комедия. Здесь поднимаются важные социальные темы, вечные проблемы семьи и связи поколений, но рассказано об этом легко и с юмором. Вообще у сериала очень образный и живой язык — многие фразы из него обязательно станут мемами. Бывает, что проект долго не может найти себе имя. Наш сериал тоже его искал и нашёл самое крутое название, связанное с хитом группы “Звери”. Но пусть красиво уходит только плохое настроение, а зрители — остаются, чтобы посмотреть наш проект и поднять себе настроение", — отметил директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.

Сериал "Ухожу красиво" был показан на 45-м Московском международном кинофестивале в программе "Первая серия" и получил высокие оценки кинокритиков.

О сериале "Ухожу красиво" (18+)

(рабочее название — "Выжить любой ценой")

Премьера: 20 июня 2023 года
Производство: кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке "НМГ Студии".
Жанр: экшн-комедия
Формат: 10 серий по 30 мин.
Режиссер:
Миша Поляков — премия "Золотой Орел"; "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", "Секреты семейной жизни", "Время жить, время умирать"
Генеральные продюсеры:
Андрей Шишканов — "Зёма", "Зёма 3. Новогодний замес", "Домовой", "Неадекватные люди 2", "Суперпозиция"
Александр Косарим — "Актрисы", "Фишер", "Надвое", "Балет"
Антон Володькин — "Актрисы", "Фишер", "Надвое", "Балет"
Павел Воронин — "Днюха!"
Продюсеры "НМГ Студии":
Фёдор Бондарчук — "Фишер", "Стая", "Балет", "Тётя Марта", "Мастер", "За час до рассвета", "Чики", "Родком" "Психологини", франшиза "Лёд" и др.
Дмитрий Табарчук — "Фишер", "Стая", "Балет", "Тётя Марта", "Мастер", "За час до рассвета", "Родком", "Психологини" и др.
Максим Рыбаков — "Фишер", "Актрисы", "Стая", "Балет", "Тётя Марта" и др.
Креативные продюсеры:
Илья Власьевский — "Тётя Марта", "Психологини", "Кухня. Война за отель"
Владимир Воронов — "Такое кино"
Денис Ворочай — "ИП Пирогова", "Училки в законе", "Анжелика"
Оператор-постановщик:
Станислав Шарков — "Стая", "ИП Пирогова", "Дорогой папа"
Композитор:
Михаил Чертищев — "Гуляй, Вася! Свидание на Бали", "Неадекватные люди 2", "Щелкунчик и волшебная флейта", франшиза "Три богатыря", франшиза "Иван Царевич и Серый Волк", "Бука. Моё любимое чудище", "Крепость: Щитом и мечом", "Царевны",
Художник-постановщик:
Елизавета Москвина — "Право на свободу"
Художник по костюмам:
Ника Сергеева — "Жиза", "Алиса не может ждать"
Художник по гриму:
Маргарита Файзулина

В ролях:

  • Владимир Яглыч — "Один вдох", "Мы из будущего", "Ночная смена", "Пять невест", "Экипаж", "Высота 89", "Екатерина", "Под прикрытием", "Частица Вселенной"
  • Мария Ахметзянова — "Триггер", "Монастырь", "Союз спасения", "Молодёжка", "Зорге", "Большая игра"
  • Нодари Джанелидзе — "Брестская крепость", "Балканский рубеж", "Московские тайны. Тринадцатое колено", "Туман 2"
  • Алексей Макаров — "Актрисы", "Операция “Неман”, "Happy End", "Ворошиловский стрелок", "Первая попытка", "История одного назначения"
  • Фёдор Лавров — "Именины", "Американка", "Кто-нибудь видел мою девчонку?", "Отец и сын", "Давай разведемся!", "Телец", "Бес", "Легенда о Коловрате", "Про любовь. Только для взрослых", "Оттепель", "Бесы", "Лучше, чем люди", "Краткий курс счастливой жизни"
  • Екатерина Кабак — "Движение вверх", "Мажор в Сочи", "Женщина, не склонная к авантюрам"
  • Ирина Темичева — "Кухня", "Сладкая жизнь", "Краткий курс счастливой жизни", "Девочки не сдаются", "Бессмертные"

Фото и видео предоставлены пресс-центром "Ростелеком"

Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru Kra244v3U

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кино Реклама Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph