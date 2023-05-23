Всероссийская акция "Библионочь" пройдет в Нижегородской области 27 мая Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Всероссийская акция "Библионочь" пройдет в Нижегородской области 27 мая. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Согласно информации, в этом году тема акции - "Читаем вместе!" - выбрана с учетом проведения Года педагога и наставника.

В нижегородских библиотеках в эту субботу состоятся театрализованные представления, читательские встречи, книжно-иллюстративные выставки, творческие мастер-классы, экскурсии, литературно-музыкальные вечера, квизы, викторины и другие мероприятия.

Так, в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени В.И. Ленина мероприятия акции начнутся в 17:00 и продлятся до 23:00. Здесь запланированы концерты, музыкальный спектакль, выставки и различные мастер-классы.

В региональном центр консервации и реставрации библиотечных фондов пройдут экскурсии и мастер-классы по ремонту книги в домашних условиях и изготовлению конвертов. Посещение доступно только по предварительной регистрации.

В Балакиревском зале пройдет творческая встреча "Уютный и гастрономический детектив" с писателем Юлией Евдокимовой, а также лекция "Концепция Мультивселенной в литературе фэнтези: от М. Муркока до А. Сапковского" доктора филологических наук, профессора Ольги Наумчик. В отделе краеведческой литературы состоится встреча с доктором исторических наук, профессором Федором Селезнёвым "500 Краеведческих чтений в Ленинке".

В Нижегородской государственной областной детской библиотеке имени Т.А. Мавриной мероприятия начнутся в 17:00 и продлятся до 21:00. Здесь для посетителей будет доступно более 30 площадок, на которых пройдут мастер-классы, песни под гитару, беседы с семейным психологом и много другое.

В читальне "Территория эмоций" в парке "Швейцария" мероприятия начнутся в 11:00 и будут продолжаться до 21:00. Здесь можно будет принять участие в творческих дебатах "Читаем в городе N", посетить занятие по арт-терапии, сыграть в "Литературную мафию".

В Центральной городской детской библиотеке имени А.М. Горького мероприятия пройдут с 16:00 до 21:00. В этом время пройдет чемпионат по чтению "Школьные страницы", литературные игры и мастер-классы.

В акции примут участие не только библиотеки. Например, Доме скульптур имени В.М. Потапина пройдет экскурсия по мастерской скульптора, историко-культурологическая лекция "Турунов овраг" об истории Почтового съезда.

Подробное расписание всех мероприятий акции "Библионочь-2023" можно найти на сайтах учреждений культуры или на их страницах в соцсетях.

Ранее сообщалось, что "Ночь музеев" в Нижегородской области посетили 254 тысячи человек.