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Бизнес

"Волгаэнергосбыт" сообщает о выставлении отдельных квитанций за отопление и электроснабжение

26 мая 2023 16:08  [121] Бизнес

"Волгаэнергосбыт" напоминает жителям Автозаводского и Ленинского районов об отдельных квитанциях за отопление. Об этом ГК "Волгаэнерго" сообщила нижегородцам в своем телеграм-канале

Раньше эта услуга выставлялась в едином платежном документе ООО "Центр-СБК", а сейчас квитанция за отопление приходит вместе с расчетом за электричество.

Особое внимание обращаем на автоплатеж. Во избежание просрочки, его необходимо перенастроить на поставщика ООО "Автозаводская ТЭЦ" по отдельной квитанции.

Будьте внимательны с платёжными квитанциями, чтобы не допустить просрочку платежей. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 243-04-14.

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Теги:
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