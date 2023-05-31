Фестиваль детства прошел в Парке Победы в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей, прошел в Парке Победы в Нижнем Новгороде. Он объединил более 300 детей, а также их родителей, бабушек и дедушек. На праздник были приглашены школьники Нижнего Новгорода, эвакуированные в наш регион ребята из новых регионов, а также дети из семей мобилизованных, участников СВО, представителей силовых структур. Присоединиться к фестивалю могли и все желающие.

Мероприятие было организовано городской Думой Нижнего Новгорода и региональным отделением "Единой России" при содействии Штаба общественной поддержки и Молодежной палаты при городской Думе.

"День защиты детей – светлый праздник детства. Это не просто первый день лета, но и повод для нас, взрослых, еще раз подумать о судьбах наших детей. Важно делать все возможное, чтобы наши дети были здоровыми, успешными, чтобы у них была возможность развития, чтобы они росли в благополучной атмосфере мира и добра. Наша задача сделать все возможное, приложить максимум усилий, чтобы так и было", - сказал председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Для детей были организованы различные мастер-классы, спортивные активности и танцевальный флешмоб, работала зона аквагрима. Всем ребятам дарили воздушные шары, угощали мороженым и сладкими пирожками.

"Сегодня состоялся настоящий фестиваль детства с мороженым, воздушными шарами, рисунками на асфальте. Нам было важно создать ребятам праздничное настроение, чтобы они испытали радость, а на лицах были улыбки. И, мне кажется, нам это удалось! Дети – это наше все: мы живем ради них, работаем, делаем жизнь лучше. И самое главное, чтобы они были счастливы!", - рассказал руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Особой популярностью пользовалась патриотическая площадка, где все дети могли написать «письма Победы» и нарисовать рисунки для наших бойцов, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Их передадут для солдат с очередной партией помощи.

"Дети с особой радостью и гордостью пишут письма, рисуют танки, самолеты и наш флаг. Желают всем солдатам стойкости и мужества. Обязательно пишут, что ждут всех домой с Победой живыми и здоровыми!", - поделилась "Волонтер Победы" Валерия Пашко.

Также была организована полевая кухня от "Молодой Гвардии Единой России". Все желающие могли угоститься кашей и горячим чаем.